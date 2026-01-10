Người trẻ Việt mang múa mâm vàng, cồng chiêng tham gia hải trình Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49 năm 2026 diễn ra từ ngày 15/1 đến 17/2, với các hoạt động diễn ra tại Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và trên tàu Nippon Maru khi di chuyển giữa các quốc gia.

Tham gia chương trình có 181 đại biểu đến từ các quốc gia ASEAN và Nhật Bản.

Các đại biểu sẽ chia nhóm thảo luận, tìm kiếm giải pháp cho nhiều vấn đề có tính chất toàn cầu; tham gia các hoạt động giao lưu học thuật và văn hóa; thực hiện một dự án cộng đồng.