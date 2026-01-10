Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người trẻ Việt mang múa mâm vàng, cồng chiêng tham gia hải trình Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản

Xuân Tùng

TPO - Tham gia hải trình Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49 năm 2026, đoàn đại biểu Việt Nam mang những hành trang đặc biệt nhằm quảng bá dải đất hình chữ S đa dạng bản sắc, giàu chiều sâu văn hóa. Trong những hành trang ấy là điệu múa mâm, múa cồng chiêng.

tp-tauthanhnien-dongnama-vietnam1.jpg
Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49 năm 2026 xuất hiện ấn tượng trong lễ ra mắt diễn ra tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (Hà Nội).
﻿ Ảnh: Xuân Tùng
tp-tauthanhnien-dongnama-vietnam3.jpg
Đoàn đại biểu SSEAYP Việt Nam gồm 18 thành viên, trong đó 16 đại biểu﻿. Đây là những gương mặt xuất sắc được Uỷ ban Quốc gia Thanh niên Việt Nam và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét chọn, đáp ứng nhiều tiêu chí, như độ tuổi 18 - 30, thành thạo tiếng Anh, hiểu biết về đất nước, Cộng đồng ASEAN và Nhật Bản. Ảnh: Xuân Tùng
tp-tauthanhnien-dongnama-vietnam2.jpg
Đoàn đại biểu với trang phục lịch lãm cùng cờ đỏ sao vàng﻿ thực hiện nghi thức ra mắt đầy khí thế, trẻ trung và sự gắn kết. Đây cũng sẽ là nghi thức của đoàn sẽ có nhiều dịp thực hiện trong suốt hải trình. Ảnh: Xuân Tùng
tp-tauthanhnien-dongnama-vietnam9.jpg
Một điểm nhấn khác của đoàn Việt Nam là những tiết mục văn nghệ để trình diễn trong chương trình Trình diễn Quốc gia trong hải trình.
tp-tauthanhnien-dongnama-vietnam6.jpg
Đại diện đoàn cho biết, chương trình trình diễn gồm các màn giới thiệu lịch sử xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; trình diễn sân khấu tái hiện hình ảnh đời sống văn hóa, con người của các dân tộc, vùng miền… Ảnh: Xuân Tùng
tp-tauthanhnien-dongnama-vietnam17.jpg
tp-tauthanhnien-dongnama-vietnam12.jpg
tp-tauthanhnien-dongnama-vietnam19.jpg
tp-tauthanhnien-dongnama-vietnam28.jpg
Các tiết mục được chọn nhằm khắc họa một Việt Nam đa dạng bản sắc, giàu chiều sâu văn hóa và không ngừng vươn mình trong dòng chảy thời đại.
tp-tauthanhnien-dongnama-vietnam13.jpg
tp-tauthanhnien-dongnama-vietnam15.jpg
tp-tauthanhnien-dongnama-vietnam14.jpg
Trong các tiết mục trình diễn sân khấu, các thành viên mang đến màn múa cồng chiêng, múa mâm vàng. Ảnh: Xuân Tùng
tp-tauthanhnien-dongnama-vietnam24.jpg
tp-tauthanhnien-dongnama-vietnam23.jpg
tp-tauthanhnien-dongnama-vietnam25.jpg
tp-tauthanhnien-dongnama-vietnam21.jpg
Tiết mục múa mâm vàng được thành viên của đoàn đại biểu Việt Nam trình diễn tại lễ ra mắt. Ảnh: Xuân Tùng
tp-tauthanhnien-dongnama-vietnam5.jpg
Đại diện T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Lưu Trà My - Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu Việt Nam tại lễ ra mắt. Ảnh: Xuân Tùng
tp-tauthanhnien-dongnama-vietnam30.jpg

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49 năm 2026 diễn ra từ ngày 15/1 đến 17/2, với các hoạt động diễn ra tại Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và trên tàu Nippon Maru khi di chuyển giữa các quốc gia.

Tham gia chương trình có 181 đại biểu đến từ các quốc gia ASEAN và Nhật Bản.

Các đại biểu sẽ chia nhóm thảo luận, tìm kiếm giải pháp cho nhiều vấn đề có tính chất toàn cầu; tham gia các hoạt động giao lưu học thuật và văn hóa; thực hiện một dự án cộng đồng.

Xuân Tùng
