Người trẻ Việt mang múa mâm vàng, cồng chiêng tham gia hải trình Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản

TPO - Tham gia hải trình Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49 năm 2026, đoàn đại biểu Việt Nam mang những hành trang đặc biệt nhằm quảng bá dải đất hình chữ S đa dạng bản sắc, giàu chiều sâu văn hóa. Trong những hành trang ấy là điệu múa mâm, múa cồng chiêng.
Các tiết mục được chọn nhằm khắc họa một Việt Nam đa dạng bản sắc, giàu chiều sâu văn hóa và không ngừng vươn mình trong dòng chảy thời đại.
Trong các tiết mục trình diễn sân khấu, các thành viên mang đến màn múa cồng chiêng, múa mâm vàng. Ảnh: Xuân Tùng
Tiết mục múa mâm vàng được thành viên của đoàn đại biểu Việt Nam trình diễn tại lễ ra mắt. Ảnh: Xuân Tùng
Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49 năm 2026 diễn ra từ ngày 15/1 đến 17/2, với các hoạt động diễn ra tại Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và trên tàu Nippon Maru khi di chuyển giữa các quốc gia.
Tham gia chương trình có 181 đại biểu đến từ các quốc gia ASEAN và Nhật Bản.
Các đại biểu sẽ chia nhóm thảo luận, tìm kiếm giải pháp cho nhiều vấn đề có tính chất toàn cầu; tham gia các hoạt động giao lưu học thuật và văn hóa; thực hiện một dự án cộng đồng.