Hội Sinh viên Cần Thơ trao 1.600 phần quà Tết cho sinh viên khó khăn

Hòa Hội
TPO - Tại chương trình Cùng Sinh viên Cần Thơ về quê ăn Tết, 1.600 phần quà được trao tặng tới các bạn sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố về quê đón Tết Nguyên đán 2026.

Ngày 12/1, Thành Đoàn và Hội Sinh viên TP. Cần Thơ tổ chức chương trình Cùng Sinh viên Cần Thơ về quê ăn Tết, tại trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ. Đây là hoạt động mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2026), chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031.

z7421885081490-b653f1b1b25764d434684c8607d19e4d.jpg
Chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ trao tặng quà cho sinh viên.

Tại chương trình, Hội Sinh viên TP. Cần Thơ trao tượng trưng 50 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 350.000 đồng giúp sinh viên hoàn cảnh khó khăn. Từ nay đến trước Tết Nguyên đán, Hội Sinh viên TP. Cần Thơ sẽ trao tặng tổng cộng 1.600 phần quà cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn của nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Anh Phương Tấn Đạt - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh – sinh viên TP. Cần Thơ cho biết, hoạt động nhằm động viên tinh thần, san sẻ những khó khăn của sinh viên, thanh niên dịp Tết. Qua đó thể hiện sự quan tâm của cộng đồng, tiếp thêm động lực để sinh viên tiếp tục nỗ lực, cố gắng trong học tập, làm việc, góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Anh Trần Việt Tuấn - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Cần Thơ cho biết, thông qua từng món quà còn thể hiện tinh thần chia sẻ, chăm lo của các cấp bộ Hội đến học sinh, sinh viên trước khi về đón Tết ấm áp cùng gia đình. Cùng đó tạo động lực để học sinh, sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Góp phần củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội và các thành viên tập thể ngày càng vững mạnh.

Hòa Hội
#Cần Thơ #sinh viên #đón tết #nguyên đán #xuân yêu thương

