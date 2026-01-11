Những khoảnh khắc ấn tượng tại Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18

TPO - Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 chính thức bắt đầu với những hình ảnh rất đỗi đời thường nhưng giàu ý nghĩa, thể hiện tinh thần thiện nguyện luôn được khởi nguồn từ những việc làm giản dị, lặng lẽ mà bền bỉ.
Từ rất sớm, khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã rộn ràng bước chân của sinh viên, tình nguyện viên và các đại biểu. Trong tiết trời se lạnh, những nụ cười thân thiện, những cái bắt tay đầu Xuân đã mở ra một không gian ấm áp và tinh thần “hiến máu cứu người” lan tỏa một cách tự nhiên.
Dàn hoa hậu, người đẹp tham dự chương trình.
Ca sĩ, diễn viên tương tác với các bạn trẻ. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ, người đẹp, gương mặt trẻ tiêu biểu đã góp phần tiếp thêm năng lượng cho chương trình, tạo nên sự hòa mình của họ vào dòng chảy chung, lan tỏa thông điệp hiến máu tình nguyện đến cộng đồng.
Các cá nhân, tập thể được tặng Bằng khen, trao biểu trưng tại chương trình.
Hàng nghìn người xếp hàng, tham gia hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ.