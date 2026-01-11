Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Những khoảnh khắc ấn tượng tại Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18

Diệu Nhi - Trọng Tài - Như Ý

TPO - Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 chính thức bắt đầu với những hình ảnh rất đỗi đời thường nhưng giàu ý nghĩa, thể hiện tinh thần thiện nguyện luôn được khởi nguồn từ những việc làm giản dị, lặng lẽ mà bền bỉ.

z7418602966649-20fdae123ac31d43ba15f7b4434f8fbb.jpg
z7418596656053-ee12a50358c99b43cb0a158b35ba8d7f.jpg
z7418596609635-3bb6ed1bf9e82a91491275707044c993.jpg
Từ rất sớm, khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã rộn ràng bước chân của sinh viên, tình nguyện viên và các đại biểu. Trong tiết trời se lạnh, những nụ cười thân thiện, những cái bắt tay đầu Xuân đã mở ra một không gian ấm áp và tinh thần “hiến máu cứu người” lan tỏa một cách tự nhiên.
z7418777189736-0caff1d277deaba50a8efa99edc89fb4.jpg
z7418565540469-4e41213f9f3d7cc7116dc6ce4638c99e.jpg
Dàn hoa hậu, người đẹp tham dự chương trình.
z7418671513655-b766cc321b29a1fdad656fa2673dd3f6.jpg
z7418596625237-f2ba7e2453470f20d7e242b9f1cecf1b.jpg
z7418551574114-29e3cbe1ad35dbb187752a50e47d99e5.jpg
Ca sĩ, diễn viên tương tác với các bạn trẻ. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ, người đẹp, gương mặt trẻ tiêu biểu đã góp phần tiếp thêm năng lượng cho chương trình, tạo nên sự hòa mình của họ vào dòng chảy chung, lan tỏa thông điệp hiến máu tình nguyện đến cộng đồng.
z7418712955550-48de7491dac6c68e4a0fa16046c8690a.jpg
z7418711338477-641e313654c89aad845edba0bc722ff0.jpg
Các cá nhân, tập thể được tặng Bằng khen, trao biểu trưng tại chương trình.
z7418745266645-d8720d639d51e68133afbb8d0bbae335.jpg﻿
z7418745119568-b254ef2fd8267ab5a6fc82aae585eee0.jpg﻿﻿﻿
z7418745051602-ca210a7adf6e523722618edd16bf600b.jpg
Hàng nghìn người xếp hàng, tham gia hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ.
Diệu Nhi - Trọng Tài - Như Ý
#Chủ Nhật Đỏ #hiến máu #tình nguyện #sự kiện cộng đồng #Đại học Bách khoa Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục