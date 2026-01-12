Gen Z Đà Nẵng lần đầu tiên trải nghiệm chuyển đổi tài sản mã hóa

TPO - Nhận USDT (tài sản mã hóa), rồi thực hành chuyển sang tiền VNĐ trong môi trường sandbox được cấp phép khiến gen Z Đà Nẵng vô cùng thích thú.
Lần đầu tiên được cọ xát với việc chuyển đổi tài sản mã hóa nên ai cũng chăm chú nghe hướng dẫn và đăng nhập vào ứng dụng.
“Phải đi đến đây em mới thực hành chuyển đổi được. Em vừa hiểu biết hơn về tài sản mã hóa, vừa nắm được những nơi nào được phép thực hiện chuyển đổi”, Văn Trường (21 tuổi, phường Sơn Trà) cho hay.
Theo PGS.TS. Nguyễn Gia Như - Hiệu trưởng Trường Khoa học Máy tính và Trí tuệ Nhân tạo, Đại học Duy Tân, blockchain và tài sản số không chỉ là công nghệ mà còn là xu hướng tất yếu của tài chính toàn cầu. Ông bày tỏ mong muốn sinh viên được học, trải nghiệm và hiểu đúng về tài sản số