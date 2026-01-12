Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Gen Z Đà Nẵng lần đầu tiên trải nghiệm chuyển đổi tài sản mã hóa

Thanh Hiền

TPO - Nhận USDT (tài sản mã hóa), rồi thực hành chuyển sang tiền VNĐ trong môi trường sandbox được cấp phép khiến gen Z Đà Nẵng vô cùng thích thú.

tp-dntienso.jpg
Các bạn trẻ tại Đà Nẵng﻿ đã được giới thiệu, làm quen với ứng dụng Basal Pay. Đây là nền tảng tài chính kỹ thuật số sử dụng công nghệ blockchain, cho phép chuyển đổi trực tiếp giữa tài sản mã hóa và tiền pháp định, được Đà Nẵng cấp phép cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Ảnh: Thanh Hiền
tp-tienso-3.jpg
tp-dn-tien-so-3.jpg
Lần đầu tiên được cọ xát với việc chuyển đổi tài sản mã hóa nên ai cũng chăm chú nghe hướng dẫn và đăng nhập vào ứng dụng.
tp-tienso-4.jpg
Sau khi đăng nhập thành công, mỗi người được tặng 5 USDT (tài sản mã hóa). Nhiều bạn trẻ﻿ thích thú vì lâu nay nghe tới tài sản mã hóa nhưng giờ mới có cơ hội tiếp cận. Theo các bạn, thao tác để sử dụng ứng dụng cũng khá dễ dàng.
tp-tienso-1.jpg
Nhận được tài sản mã hóa, các bạn trẻ đến Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng số 1 (02 Quang Trung) thực hành chuyển đổi USDT sang VNĐ trực tiếp trên nền tảng này.
tp-tienso-6.jpg
tp-tienso-10.jpg
tp-dn-tien-so-1.jpg
tp-tienso-8.jpg
“Phải đi đến đây em mới thực hành chuyển đổi được. Em vừa hiểu biết hơn về tài sản mã hóa, vừa nắm được những nơi nào được phép thực hiện chuyển đổi”, Văn Trường (21 tuổi, phường Sơn Trà) cho hay.
tp-tienso-11.jpg
Những tài sản mã hóa đầu tiên Gen Z được nhận và thực hiện chuyển đổi.
tp-dn-tien-so-4.jpg
Tại khu vực sandbox﻿ được cấp phép trong Khu Công viên phần mềm, các bạn trẻ không chỉ chuyển đổi, mà còn có thể mua sắm những món đồ nhỏ để gia tăng trải nghiệm chi tiêu bằng những đồng tiền chuyển đổi từ tài sản mã hóa đầu tiên.
tp-dn-tien-so-5.jpg
Đà Nẵng hiện có 3 địa điểm được cấp phép chuyển đổi tài sản mã hóa sang tiền pháp định là Công viên phần mềm số 1 (02 Quang Trung), Công viên phần mềm số 2 (đường Như Nguyệt) và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (58 Nguyễn Chí Thanh).
tp-dn-tien-so-2.jpg
tp-tienso-2.jpg
Theo PGS.TS. Nguyễn Gia Như - Hiệu trưởng Trường Khoa học Máy tính và Trí tuệ Nhân tạo, Đại học Duy Tân, blockchain và tài sản số không chỉ là công nghệ mà còn là xu hướng tất yếu của tài chính toàn cầu. Ông bày tỏ mong muốn sinh viên được học, trải nghiệm và hiểu đúng về tài sản số
tp-tienso-7-4825.jpg
Việc làm quen, trải nghiệm về tài sản số giúp các bạn trẻ hình thành tư duy công dân số﻿ có trách nhiệm, nâng cao nhận thức về an toàn tài chính và tuân thủ pháp lý trong lĩnh vực tài sản số.
Thanh Hiền
#Gen Z #Đà Nẵng #háo hức trải nghiệm #tiền số #tài sản số #USDT #sandbox #blockchain. công viên phần mềm #thử nghiệm #Đại học Duy Tân #blockchain

