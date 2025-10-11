Đà Nẵng lần đầu có nền tảng mô phỏng giao dịch tài sản số

TPO - Việc ra mắt nền tảng mô phỏng giao dịch tài sản số tiên phong tại Việt Nam giúp người dân, nhà đầu tư có thể trải nghiệm và nâng cao hiểu biết về lĩnh vực này trước khi tham gia vào thị trường thật.

Nền tảng công nghệ DNEX Simulation mô phỏng giao dịch tài sản số vừa ra mắt ở Đà Nẵng.

Nền tảng công nghệ mô phỏng giao dịch tài sản số được giới thiệu. Ảnh: Giang Thanh.

Được biết, nền tảng mô phỏng giao dịch tài sản số này được phát triển với mục tiêu phục vụ công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ trong lĩnh vực blockchain, tài chính số.

Đây là bước đi đầu tiên trong lộ trình phát triển hạ tầng giao dịch tài sản số, chuẩn bị cơ sở dữ liệu, công nghệ và quy trình, phục vụ cho giai đoạn tiếp theo khi nền tảng này hoàn thiện điều kiện pháp lý và tiến hành xin cấp phép hoạt động chính thức.

Ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Liên minh tài sản số Việt Nam - nhìn nhận, với các cơ chế sandbox và định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, Đà Nẵng là địa phương tiên phong phát triển tài chính số và trở thành trung tâm tài chính khu vực.

Chủ tịch Liên minh tài sản số Việt Nam Nguyễn Đình Thắng cho rằng nâng cao hiểu biết của cộng đồng giúp tạo ra thị trường tài sản số minh bạch.

“Nền tảng mô phỏng giúp cộng đồng trải nghiệm, nâng cao hiểu biết về lĩnh vực tài sản số trước khi tham gia thị trường thật. Thúc đẩy đào tạo nhân lực, phổ cập kiến thức và chuẩn hóa giao dịch tài sản số là động lực quan trọng để Đà Nẵng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế số và tham gia sâu vào chuỗi giá trị tài chính toàn cầu”, ông Thắng nói.

Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội đã thông qua khung cơ chế phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế. Đà Nẵng được định hướng phát triển trung tâm tài chính dựa trên ba trụ cột: tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính – tài sản số. Mục tiêu là đưa Đà Nẵng trở thành “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính mới.

Đặc biệt, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP mở ra cơ hội để Việt Nam và Đà Nẵng tiên phong trong lĩnh vực mới, thúc đẩy dòng vốn minh bạch.

Cuối tháng 8, Đà Nẵng đã cho phép thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) ứng dụng chuyển đổi tài sản mã hóa Basal Pay. Với cơ chế sandbox cởi mở, địa phương mong muốn thu hút các start-up, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ mới như: blockchain, fintech, AI...