Cô dâu Đồng Tháp đội vương miện vàng, nhận gần 30 cây vàng trong đám cưới

Hình ảnh cô dâu Đồng Tháp đội vương miện vàng, cổ và tay đeo hàng chục chiếc vòng vàng được thiết kế đẹp mắt thu hút gần 600 nghìn lượt xem.

Mới đây, đoạn video hơn 1 phút ghi lại cảnh cô dâu đeo vàng trĩu cổ, trĩu tay trong đám cưới ở Đồng Tháp thu hút gần 600 nghìn lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải.

Video cô dâu đeo vàng trĩu cổ thu hút hơn nửa triệu lượt xem. Nguồn: TOAN TRAN

Trong video, cô dâu đội vương miện vàng, trên cổ đeo hàng chục chiếc kiềng vàng cỡ lớn, chế tác tinh xảo. Số lượng kiềng nhiều đến mức phải xâu lại với nhau mới có thể đeo hết. Cổ tay và các ngón tay của cô dâu cũng phủ kín vòng vàng, nhẫn vàng.

Video thu hút hơn 15 nghìn lượt “thả tim” và hàng nghìn lượt bình luận quan tâm. Người dùng mạng để lại nhiều bình luận thú vị:

“Cô dâu Đồng Tháp ‘mở bát’ đầu năm 2026 bằng đám cưới ngập vàng”; “Nào vàng, nào sổ hồng... vừa cưới nhau họ đã ở vạch đích”; “Vàng giá này mà cô dâu đeo cỡ đó, tôi thực sự chóng mặt”...

co-dau1.jpg
Cô dâu đeo vàng trĩu cổ, trĩu tay. Ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu, cô dâu, chú rể trong đám cưới gây chú ý là Hương Thắm (23 tuổi) và Công Danh (26 tuổi, cùng quê Đồng Tháp). Hôn lễ của họ được tổ chức vào ngày 7/1 vừa qua.

Chú rể Công Danh chia sẻ với PV, trong ngày cưới, cặp đôi được hai bên gia đình trao tặng gần 30 cây vàng và 3 sổ đỏ. Trong đó, nhà gái tặng 1 sổ đất vườn, nhà trai tặng 2 căn nhà mặt tiền.

Chiếc vương miện cô dâu đội trên đầu được làm từ gần 1,5 cây vàng, là món quà đặc biệt nhà trai trao tặng nàng dâu, thể hiện tình yêu thương và sự chào đón.

“Chúng tôi không được hai bên gia đình thông báo trước về số quà cưới nên rất bất ngờ. Vợ chồng tôi vui và hạnh phúc khi được gia đình yêu thương như vậy”, Công Danh chia sẻ.

co-dau.jpg
Cặp đôi có 8 năm tìm hiểu trước khi làm đám cưới. Ảnh: NVCC

Chú rể Đồng Tháp cho biết thêm, gia đình anh làm nghề kinh doanh, còn gia đình vợ làm vườn. Dành tặng con những món quà cưới giá trị, hai bên gia đình mong các con có một khởi điểm tốt để vun vén hạnh phúc trong tương lai.

Công Danh và Hương Thắm bén duyên từ khi còn là học sinh cấp 3. Họ có 8 năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà. Sau khi kết hôn, cặp đôi không nối nghiệp gia đình mà theo đuổi sự nghiệp riêng.

VietNamNet
