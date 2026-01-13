Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Đơn vị dự bị chiến đấu Trường ĐH An ninh nhân dân tăng cường huấn luyện chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng

Nguyễn Dũng

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, Đơn vị dự bị chiến đấu Trường Đại học An ninh nhân dân đã chủ động triển khai đợt tăng cường huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, cán bộ, học viên đơn vị được quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV; đồng thời xác định rõ trách nhiệm chính trị của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

picture1.jpg
Ôn luyện võ thuật trấn áp tội phạm.

Bám sát các kế hoạch, phương án đã được phê duyệt, đơn vị dự bị chiến đấu tổ chức huấn luyện đồng bộ nhiều nội dung trọng tâm như: võ thuật trấn áp tội phạm, thực hành chiến đấu có vũ khí, triển khai đội hình ngăn chặn, rèn luyện thể lực, hành quân kết hợp tuần tra bảo vệ mục tiêu. Công tác bảo đảm lực lượng, phương tiện, trang bị được duy trì trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

z7425914670624-5ebdfaacc4a3d878dde4ef94e0846985.jpg
picture2.jpg
picture3.jpg
Thực hành chiến đấu có vũ khí.

Song song với huấn luyện nghiệp vụ, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác và ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, học viên; quán triệt phương châm “chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống”, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

z7425914661185-1989670fc9f3a8045386194fc8eee813.jpg
Thực hành tác chiến.

Đợt huấn luyện tăng cường không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao của cán bộ, học viên Trường Đại học An ninh nhân dân trước nhiệm vụ bảo vệ sự kiện trọng đại của đất nước, mà còn góp phần rèn luyện bản lĩnh, tác phong chính quy, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định chất lượng đào tạo và xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Nguyễn Dũng
#An ninh nhân dân #đại hội XIV #huấn luyện chiến đấu #bảo vệ sự kiện #công an #bảo vệ an ninh #quân sự #đại hội XIV #bảo vệ quốc gia #trường đại học

