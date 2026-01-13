Trường bất ngờ tạm dừng bữa ăn bán trú, phụ huynh chao đảo

TPO - Trước thông báo đột ngột về việc tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (Quảng Trị) rơi vào thế bị động, đảo lộn lịch sinh hoạt hằng ngày.

Cổng trường Tiểu học số 1 Ba Đồn.

Theo đó, Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn ra thông báo tạm dừng bữa ăn bán trú từ ngày 12/1/2026. Hiệu trưởng Trần Thị Minh Thủy cho biết quyết định tạm dừng xuất phát từ việc thực hiện chỉ đạo của UBND phường và các cơ quan chuyên môn, do giữa phụ huynh và nhà trường chưa thống nhất được phương án tổ chức bán trú, cần thêm thời gian để bàn bạc và hoàn thiện.

Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đồn Nguyễn Văn Ninh tại buổi làm việc ngày 26/12/2025, bữa ăn bán trú giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc, giáo dục học sinh và phải được tổ chức nghiêm túc, khoa học, đặt sức khỏe, quyền lợi học sinh lên hàng đầu.

"Bữa cơm đạm bạc" gây xôn xao dư luận tại Trường Tiểu học Ba Đồn.

Cơ quan chức năng chỉ rõ, mặc dù nhà trường đã nỗ lực duy trì bán trú nhưng vẫn còn bất cập như: Một số thời điểm thực đơn chưa bảo đảm cân đối dinh dưỡng; công tác kiểm tra thực phẩm đầu vào, chế biến, chia khẩu phần, vận chuyển thực hiện chưa đầy đủ; hồ sơ, sổ sách còn thiếu thông tin về nguồn gốc, lô sản phẩm và an toàn thực phẩm; cơ sở vật chất khu bếp, kho, khu chế biến và nhà ăn chưa đạt chuẩn.

Những hạn chế này một lần nữa khiến phụ huynh lo lắng, khi trước đó hình ảnh “bữa cơm bán trú đạm bạc” chỉ vài miếng thịt, ít rau tại trường đã được báo chí phản ánh, gây bức xúc trong dư luận về chất lượng bữa ăn học đường. Đặc biệt mới đây, mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền hình ảnh bữa ăn thiếu dinh dưỡng được cho là tái diễn tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn.

Hình ảnh được cho là suất ăn 25.000 đồng nhưng thiếu dinh dưỡng lại tái diễn tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn.

Để tổ chức bán trú thời gian tới, UBND phường Ba Đồn đề nghị nhà trường lựa chọn một trong hai phương án: Phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất các nội dung về giá suất ăn, thực đơn, dinh dưỡng, quy trình giám sát; lựa chọn đơn vị cung cấp theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Phụ huynh chủ trì lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn nếu nhà trường không đủ điều kiện tổ chức, nhà trường hỗ trợ cơ sở vật chất và phối hợp giám sát.

UBND phường Ba Đồn cũng giao các đơn vị chuyên môn kiểm tra các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm để bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn cho học sinh.