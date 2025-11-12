Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Học phí trường tiểu học tư thục Hà Nội cao nhất tới 78,6 triệu đồng/tháng

Hà Linh
TPO - Năm học 2025-2026, học phí trường tiểu học tư thục Hà Nội thấp nhất 2 triệu đồng/tháng và cao nhất lên tới 78,6 triệu đồng/học sinh/tháng.

UBND thành phố Hà Nội có tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí đối với mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn năm học 2025-2026.

Mức thu học phí năm học 2025-2026 của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục thấp nhất là 550 nghìn đồng/tháng ở bậc mầm non.

Cụ thể, cơ sở mầm non Nắng Ban Mai và cơ sở mầm non Thiên Thần Nhỏ ở xã Hòa phú có mức thu thấp nhất là 550 nghìn đồng/học sinh/tháng. Ở bậc học này, học phí cao nhất lên tới 63,3 triệu đồng/học sinh/tháng (Trường Mầm non Dwight Hà Nội - phường Định Công).

1j9rj4fuh-557jng.jpg
Cơ sở giáo dục mầm non tư thục ở Hà Nội có mức học phí thấp nhất là 550 nghìn đồng/tháng.

Mức thu học phí thấp nhất đối với học sinh cấp tiểu học từ 2 triệu đồng/học sinh/tháng (Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến - xã An Khánh). Học phí cao nhất ở trường tư bậc tiểu học là 78,6 triệu đồng/học sinh/tháng (Trường Tiểu học Dwight Hà Nội - phường Định Công).

Mức thu học phí đối với học sinh cấp THCS từ 2 triệu đồng/học sinh/tháng (Trường Tiểu học, THCS IVS - xã Thanh Oai); mức thu cao nhất lên tới 89,1 triệu đồng/học sinh/tháng (Trường THCS và THPT Dwight Hà Nội - phường Định Công).

Mức thu học phí đối với học sinh cấp THPT thấp nhất là 500 nghìn đồng/học sinh/tháng (Trường THPT Nguyễn Trực); mức học phí cao nhất gần 95,5 triệu đồng /học sinh/tháng (Trường THCS và THPT Dwight Hà Nội - phường Định Công).

UBND Thành phố Hà Nội dự kiến đề xuất mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học và THCS là 155 nghìn đồng/học sinh/tháng; Trẻ em mầm non (không bao gồm mầm non 5 tuổi) và học sinh cấp học THPT là 217 nghìn đồng/học sinh/tháng.

Thực hiện chính sách miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo quy định đã làm tăng đối tượng được miễn học phí đối với học sinh trung học phổ thông và trẻ em mầm non.

Tổng số kinh phí dự kiến thực hiện chính sách hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026 với khoảng 525,8 tỷ đồng.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2025-2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 2.954 cơ sở giáo dục với gần 2,3 triệu học sinh. Trong đó, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập là 2.298 cơ sở với gần 2 triệu học sinh; cơ sở giáo dục dân lập, tư thục có khoảng 602 với khoảng 318.5 nghìn học sinh.

Hà Linh
