Quảng Trị: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Chi bộ Trường Tiểu học Kim Thủy sau vụ ngộ độc tập thể

Hoàng Nam
TPO - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Ngân vừa ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ cùng các cá nhân gồm ông Đỗ Văn Mỹ, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng và bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Theo kế hoạch kiểm tra ban hành kèm quyết định, nội dung kiểm tra nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của Chi ủy Chi bộ và các cá nhân nêu trên, cũng như các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

img-4457.jpg
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Ngân - nơi xảy ra vụ ngộ độc tập thể.

Cụ thể, đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào việc thực hiện Quy chế làm việc của Chi bộ các nhiệm kỳ 2022-2025 và 2025-2027; cùng việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định về an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú của trường. Thời gian kiểm tra không quá 60 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ báo cáo, tài liệu của đối tượng kiểm tra.

Trước đó, ngày 26/9, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy xảy ra vụ việc 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn bán trú. Sau sự cố, bà Đỗ Thị Hồng Huế đã bị UBND xã Kim Ngân tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 2/10 để phục vụ xác minh. Đến ngày 22/10, chính quyền xã tiếp tục gia hạn đình chỉ thêm 15 ngày để làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan.

img-4492.jpg
Phần lớn phụ huynh cho rằng, để xảy ra ngộ độc tập thể là do bà Phó hiệu trưởng "độc quyền" bếp ăn.

Hiện, Công an và chính quyền xã Kim Ngân đang tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung tố cáo và phản ánh liên quan đến trường cũng như các cán bộ lãnh đạo của đơn vị.

Hoàng Nam
