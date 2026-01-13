Gần 2.000 học sinh đắm mình cùng Robotics, AI, STEM

TPO - Ngày 13/1, gần 2.000 học sinh Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) đã hòa mình, trải nghiệm các hoạt động Robotics, AI, STEM trong chương trình Ngày hội Khoa học Công nghệ và triển khai hệ thống quản trị trường học số Digital school.

Thay vì học lí thuyết ở trên lớp, trong ngày hội, học sinh toàn trường được tự do tham quan, trải nghiệm các không gian sản phẩm công nghệ hiện đại.

Có 11 gian hàng để học sinh trải nghiệm liên quan đến các chủ đề: ứng dụng thực tế AI, trí tuệ nhân tạo; trải nghiệm Robotics; tinh hoa công nghệ - các sản phẩm đạt giải quốc gia cuộc thi khởi nghiệp, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; Trải nghiệm các sản phẩm STEM do học sinh chế tạo; trải nghiệm ứng dụng AI trong dạy học môn Lịch sử, Địa lí; Trải nghiệm trò chơi Toán học; STEM khoa học tự nhiên; Chế tạo và thử nghiệm tên lửa nước; Khám phá và sử dụng kính thiên văn.

Lãnh đạo tham quan không gian sản phẩm công nghệ tại Trường THCS Cầu Giấy.

Đặc biệt, khách mời là lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội, hiệu trưởng, thầy cô giáo các trường học, học sinh chứng kiến màn thi đấu với nội dung robot đá bóng vào lưới giữa hai đội.

Bằng sự điều khiển khéo léo, robot của đội lớp 8A2 đã giành chiến thắng. Trần Hữu Anh, học sinh lớp 8A2 cho biết, trước đó, cả đội gồm 4 thành viên đã dành nhiều thời gian để huấn luyện robot. Các thành viên phân công nhiệm vụ rõ ràng, người điều khiển robot chuyền bóng, robot phòng thủ. “Ứng dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn khiến chúng em rất háo hức”, Hữu Anh nói.

Học sinh thi đấu robot đá bóng.

Trong ngày hội, học sinh tỏa đi các không gian để thỏa sức trải nghiệm, khám phá bắn tên lửa nước; được hướng dẫn sử dụng kính thiên văn, góc Toán học...

Thông qua các gian hàng STEM, STEAM, robotics và những sản phẩm học tập của học sinh, Trường THCS Cầu Giấy đã tạo ra một không gian gần gũi để học sinh được học bằng trải nghiệm, làm quen với các mô hình, ứng dụng công nghệ, từng bước hình thành tư duy khoa học và công nghệ từ những hoạt động rất cụ thể.

Hệ thống quản trị trường học số - Cầu Giấy Digital School chính thức được bấm nút vận hành thử nghiệm

Cũng tại chương trình, Hệ thống quản trị trường học số - Cầu Giấy Digital School chính thức được bấm nút vận hành thử nghiệm. Trường THCS Cầu Giấy và Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác Hệ thống quản trị nhà trường trên nền tảng LMS.

Trong khuôn khổ tuần trải nghiệm, bên cạnh Ngày Khoa học và Công nghệ, học sinh còn được tham gia các hoạt động thú vị như: "Ngày hội hội nhập", học sinh toàn trường sẽ nói tiếng Anh, làm video bằng tiếng Anh giới thiệu lớp, thi lồng tiếng bằng tiếng Anh…

Thúc đẩy giáo dục STEM, AI

Ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 là cơ hội lớn để ngành triển khai chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong giáo dục. Thời gian qua, ngành phối hợp với các trường ĐH, học viện STEM xây dựng nền tảng, hệ thống quản trị số để ứng dụng trong các trường học. Sau thời gian triển khai, ngành đã hoàn thành giải pháp công nghệ để quản trị trường học số đối với bậc THCS và lấy Trường THCS Cầu Giấy để tiến tới lan tỏa ra các trường học khác.

Cũng theo ông Toản, các trường học trên địa bàn Thành phố hiện cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giáo dục STEM, ứng dụng AI trong trường học. Đặc biệt là việc ứng dụng AI sẽ được triển khai theo hướng cá nhân hóa đến từng học sinh, hỗ trợ việc học ngoại ngữ, dần dần đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Thầy Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy cho rằng, trong bối cảnh khoa học và công nghệ phát triển nhanh, tác động trực tiếp đến giáo dục, việc ứng dụng công nghệ trong quản trị và dạy học không còn là câu chuyện có làm hay không mà làm thế nào phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường, để công nghệ thực sự hỗ trợ thầy cô và nâng cao chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó, trường cũng đổi mới mạnh mẽ trong triển khai các hoạt động giáo dục STEM, robotics, nhiều nhóm học sinh đã sáng chế ra các sản phẩm công nghệ tham gia cuộc thi cấp trường. Từ đó, lựa chọn các sản phẩm, dự án xuất sắc để tham dự các cuộc thi Robotics cấp quốc gia, quốc tế để học sinh có sân chơi thể hiện trí tuệ, năng lực sáng tạo.

Nhà trường cũng tiên phong sử dụng hệ thống quản trị trường học số không phải là một phần mềm đơn lẻ, mà là một công cụ quản trị tổng thể, hướng tới việc quản lý tập trung dữ liệu giáo viên, học sinh, lớp học, kế hoạch chuyên môn và các hoạt động giáo dục.