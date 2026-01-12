Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Tuyển sinh đầu cấp ở TPHCM: Phụ huynh phải làm ngay việc này

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 thực hiện rà soát, xác nhận thông tin học sinh trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến trước ngày 3/3. Việc không thực hiện đúng hạn có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa có thông báo liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026–2027.

Theo đó, phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 cần thực hiện việc rà soát, xác nhận thông tin học sinh trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến trước ngày 3/3.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, tất cả trẻ em trong độ tuổi tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 đều phải có đầy đủ dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Việc rà soát áp dụng đối với trẻ đang học lớp lá tại các cơ sở mầm non, học sinh lớp 5 tại các trường tiểu học, cũng như trẻ đủ tuổi vào lớp 1 nhưng chưa học mầm non tại nơi cư trú.

anh-chup-man-hinh-2026-01-12-luc-155836.png
Trang tuyển sinh đầu cấp của Sở GD&ĐT TPHCM. Ảnh: Chụp màn hình

Trong quá trình triển khai, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm đảm bảo mỗi học sinh có mã định danh cá nhân và được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi dữ liệu được đồng bộ lên hệ thống tuyển sinh, nhà trường sẽ cung cấp tài khoản đăng nhập để phụ huynh kiểm tra thông tin.

Phụ huynh cần rà soát, cập nhật và xác nhận các nội dung liên quan đến học sinh. Trường hợp có sai sót, phụ huynh gửi yêu cầu điều chỉnh kèm theo minh chứng hợp lệ như giấy khai sinh hoặc hình ảnh VNeID thể hiện nơi ở hiện tại. Nhà trường sẽ xác minh, cập nhật lại dữ liệu để phụ huynh kiểm tra và xác nhận lần cuối.

Sau ngày 3/3, phụ huynh sẽ phải chấp thuận toàn bộ dữ liệu hiện có để tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 theo bản đồ GIS.

UBND phường, xã và các đặc khu được giao phối hợp với lực lượng công an cùng cấp để rà soát thông tin “nơi ở hiện tại” trên ứng dụng VNeID của phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6.

Ngành giáo dục TPHCM nhấn mạnh: Nếu phụ huynh không rà soát hoặc không xác nhận thông tin đúng thời hạn, hệ thống sẽ mặc định phụ huynh chấp thuận toàn bộ dữ liệu hiện có và sử dụng làm căn cứ chính thức trong quá trình tuyển sinh. Các yêu cầu điều chỉnh thông tin về nơi ở hiện tại sau thời hạn quy định sẽ không được giải quyết, trừ trường hợp đặc biệt như chuyển đến từ tỉnh, thành khác hoặc có lý do chính đáng, được ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương xem xét, phê duyệt và báo cáo theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Anh Nhàn
