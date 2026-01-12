Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh

Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 12/1, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 73/QĐ-TTg về việc chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh, đánh dấu bước phát triển mới trong cơ chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục này.

Theo quyết định, Đại học Trà Vinh là cơ sở giáo dục đại học công lập có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, thực hiện tổ chức lại cơ cấu trên cơ sở Trường Đại học Trà Vinh theo Luật Giáo dục đại học và các quy định pháp luật liên quan.

615273486-1292201222940648-2768780054390084833-n.jpg
Chính phủ chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh

Hiệu trưởng hiện tại tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định cho đến khi có bổ nhiệm Giám đốc Đại học Trà Vinh. Các cơ quan liên quan như Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ hướng dẫn, giám sát nhằm đảm bảo minh bạch, không phát sinh tiêu cực, tài sản thất thoát, đồng thời không làm gián đoạn hoạt động đào tạo và học tập của nhà trường.

Quyết định chuyển đổi này nằm trong định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, cũng như góp phần vào chiến lược phát triển giáo dục đại học theo quy mô lớn và đa ngành.

Trường Đại học Trà Vinh được hình thành và phát triển từ Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh. Sau 5 năm triển khai thành công Dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam – Canada do chính phủ Canada và Chính phủ Việt Nam đồng tài trợ, cùng với nhu cầu cấp thiết về phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà cũng như nhu cầu về nguồn nhân lực thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, Trường Đại học Trà Vinh được chính thức thành lập theo Quyết định 141/QĐ/2006-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng chính phủ và trở thành một trong những trường đại học công lập trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Trường Đại học Trà Vinh thành lập 3 trường thực hiện chức năng đào tạo, gồm: Trường Kinh tế, Luật; Trường Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam bộ và Nhân văn và Trường Y Dược trên cơ sở sáp nhập các khoa đào tạo có lĩnh vực gần nhau.

Trường Đại học Trà Vinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tuyển sinh trên toàn quốc với 10 ngành đào tạo tiến sĩ, 20 ngành đào tạo thạc sĩ, 9 chuyên khoa cấp 1 và 1 chuyên khoa cấp 2; 50 ngành đào tạo đại học và 1 ngành bậc cao đẳng, tập trung ở các nhóm ngành như: Nông nghiệp – Thủy sản, Kỹ thuật & Công nghệ, Y – Dược, Ngoại ngữ, Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Kinh tế – Luật, Hóa học Ứng dụng, Sư phạm, Quản lí Nhà nước Quản trị Văn phòng, Lý luận Chính trị, Khoa học Cơ bản, Răng Hàm Mặt, Dự bị Đại học.

Nguyễn Dũng
#Đại học Trà Vinh #Chuyển đổi tổ chức #Giáo dục đại học #Nguồn nhân lực #Đồng bằng sông Cửu Long #Giáo dục Việt Nam

