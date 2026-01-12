Phương pháp Linearthinking giúp học sinh 10 tuổi đạt 8.0 IELTS

Nhờ Linearthinking, thấy đề thi IELTS dễ!

Bé Hoàng Phúc học từ lớp 1 tới hết lớp 4 tại Trường tiểu học An Bình (TP.Thủ Đức cũ) trước khi chuyển sang học lớp 5 tại một trường ngoài công lập với học bổng.

Mê học ngoại ngữ nên Hoàng Phúc nói với ba mẹ muốn tìm một trung tâm để bạn có thể chinh phục tiếng Anh. Mới đây, ở lần thi đầu tiên, em đã đạt 8.0 IELTS, trong đó cả 3 kỹ năng là Reading (đọc), Listening (nghe), Speaking (nói) đều đạt 8.5; kỹ năng Writing (viết) đạt 7.0.

Nhờ phương pháp Linearthinking, bé Trần Đình Hoàng Phúc (10 tuổi) đạt 8.0 IELTS. ẢNH: V.S

“Khi con vào phòng thi thì nhờ đã được học phương pháp Linearthinking ở DOL English nên con nhận diện ý chính rất nhanh, từ đó thấy đề ở các kỹ năng dễ hơn suy nghĩ ban đầu. Con đặt mục tiêu ngay trong phòng thi là phải đạt 8.5 IELTS. Nhưng tiếc là điểm Writing của con chỉ đạt 7.0, trong khi 3 kỹ năng còn lại đều 8.5 nên điểm tổng thể (overall) là 8.0", Phúc nói. Phúc hơi tiếc nuối do phần do chỉ cần thêm 0,5 ở một kỹ năng bất kì thì điểm IELTS overall của bé có thể là 8.5..

Hoàng Phúc cho biết bản thân thích xem các video trên nền tảng YouTube bằng tiếng Anh, tự tìm tòi nhiều kiến thức. Song song đó, gia đình tạo điều kiện để Phúc tham gia các kỳ thi toán, khoa học quốc tế để trau dồi thêm vốn sống lẫn tiếng Anh.

Đồng hành cùng con học ngoại ngữ, anh Trần Đình Hoàng Hưng (phụ huynh bé Hoàng Phúc) cho hay gia đình rất quan tâm đến việc học của con nhưng không muốn con phải học ngày học đêm, chính vì vậy một phương pháp học tiếng Anh cho trẻ không áp lực, vừa hiệu quả vừa tiết kiệm thời gian để con có thể vui chơi là điều rất quan trọng. Gia đình anh tìm hiểu nhiều và quyết định cho con học tiếng Anh với phương pháp Linearthinking tại DOL English.

Phương pháp học tiếng Anh Linearthinking có gì đặc biệt?

Linearthinking là hệ phương pháp học tiếng Anh tư duy, được người Việt thiết kế riêng cho người Việt, với sự kết hợp giữa tư duy toán học, kỹ thuật siêu trí nhớ và nghiên cứu về ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ lên việc học tiếng Anh. Phương pháp được đội ngũ sáng lập DOL English – những cựu học sinh Trường phổ thông Năng khiếu ĐHQG TP.HCM -nghiên cứu và phát triển từ năm 2008, được áp dụng tại Học viện tiếng Anh tư duy DOL IELTS Đình Lực. Nhờ Linearthinking, hàng trăm học viên tại DOL English đã đạt điểm số IELTS từ 8.0 đến 8.5.

Ba giáo viên đạt 9.0 IELTS overall ở DOL English - Ảnh: V.S

Anh Hưng chia sẻ thêm sau khi Phúc học ở trung tâm DOL English một thời gian, anh vui vì bé luôn hứng thú đi học. Linearthinking không chỉ tập trung vào việc cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mà còn giúp học viên rèn luyện tư duy logic, hệ thống hóa kiến thức và áp dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên, hiệu quả. Do đó, trái với những cách học thuộc lòng, ghi chép từ vựng vào vở rồi học thuộc thường thấy, phương pháp học tư duy giúp Phúc nhiều hơn. Đồng thời ôn tập với phương pháp đúng nên Phúc thấy đề IELTS dễ, trong thời gian học, bé vẫn có nhiều thời gian vui chơi, tiết kiệm được thời gian học tiếng Anh.

Bạn Trần Đức Tài (phải, sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM và là thủ khoa duy nhất cả nước ở khối B năm 2025) tin tưởng chọn học ở DOL English - Ảnh: DOL English

Thạc sĩ Trần Anh Khoa từ DOL English - gương mặt tốt nghiệp á khoa khoa Anh (Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM) và đạt 9.0 IELTS tuyệt đối, chia sẻ trẻ em, đặc biệt ở độ tuổi tiểu học và THCS, cần được tạo động lực thông qua những thứ các em yêu thích. Linearthinking được thiết kế để phù hợp với người học ở nhiều cấp độ. Với học sinh tiểu học và THCS, phương pháp này giúp xây dựng nền tảng ngôn ngữ vững chắc, từ phát âm chuẩn (dựa trên bảng phiên âm quốc tế IPA) đến kỹ năng đọc hiểu và viết lách. Với học sinh trình độ cao hơn, Linearthinking tập trung vào việc nâng cao kỹ năng tư duy phản xạ và phân tích, giúp đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.