Khi nào trường học có yếu tố nước ngoài được cấp phép?

Theo chuyên gia, các trường ĐH liên kết chương trình nước ngoài được Bộ GD&ĐT phê duyệt, cấp phép thì văn bằng được công nhận.

Mới đây, hơn 40 học viên Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London phản ánh tới báo Tiền Phong về việc đã học và được cấp bằng nước ngoài nhưng không được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận.

Sinh viên, phụ huynh cho rằng, Bộ GD&ĐT cần công khai danh mục những trường ĐH quốc tế; ĐH có chương trình liên kết đã được cấp phép hằng năm lên website để người học dễ dàng kiểm tra. Chỉ cần nhìn vào danh mục các trường đã được cấp phép, người học yên tâm lựa chọn cơ sở giáo dục.

Theo đại diện Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), thông thường, trước khi trường ĐH tại Việt Nam muốn triển khai dạy học liên kết với một cơ sở giáo dục ở nước ngoài, sẽ phải có công văn gửi Bộ GD&ĐT. Khi đó, Bộ GD&ĐT rà soát cơ sở giáo dục liên kết được kiểm định, thực hiện các chính sách hợp tác theo đúng quy định sẽ được công nhận.

Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã thông tin về hệ thống giáo dục các nước trên thế giới triển khai dạy học tại Việt Nam tại: https://naric.edu.vn/news/thong-tin-he-thong-giao-duc-cac-nuoc-tren-the-gioi.html

Tuy nhiên, chính trên website này cũng lưu ý, các cơ sở giáo dục đại học được công nhận chỉ mang tính chất tham khảo, không có nghĩa văn bằng được công nhận. Bởi vì văn bằng chỉ được công nhận khi cơ sở giáo dục tuân thủ các điều kiện trong Thông tư số 13/2021 của Bộ GD&ĐT.

Việc được công nhận văn bằng tại Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới có ý nghĩa rất quan trọng đối với người học.

Chương trình phải đảm bảo tính hợp pháp

Thông tư 13/2021 của Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam, trong đó gồm bằng tốt nghiệp THCS, THPT, bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương.

Theo Bộ GD&ĐT, văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận khi người học hoàn thành chương trình giáo dục đảm bảo chất lượng theo quy định của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính và được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó công nhận.

Thông tư quy định, văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được công nhận khi chương trình có thời gian học, nghiên cứu phù hợp với khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam và đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

Thứ nhất là chương trình giáo dục được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt tại trụ sở chính kiểm định chất lượng tương ứng với hình thức đào tạo.

Thứ hai là cơ sở giáo dục nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước nơi cơ sở đặt trụ sở chính cho phép đào tạo, cấp bằng hoặc đã được kiểm định tại nước đó.

Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động tại nước khác nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính (bao gồm cả Việt Nam) được công nhận khi cơ sở giáo dục đó được cơ quan có thẩm quyền giáo dục của hai nước cho phép mở phân hiệu, đào tạo hoặc phê duyệt hợp tác, liên kết đào tạo.

Đặc biệt, văn bằng có cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức đào tạo trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến chỉ được công nhận khi đáp ứng quy định là chương trình đào tạo được Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập tại Việt Nam.

Như vậy, khi người học có ý định đăng ký theo học chương trình liên kết, do đại học nước ngoài cấp bằng, phải tìm hiểu về việc: trường đã được kiểm định ở nước ngoài hay không; đã được phê duyệt chương trình liên kết đào tạo hay chưa.

Đối với việc học trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến và trực tiếp, người học có thể yêu cầu cơ sở giáo dục công khai chương trình đào tạo đã được Bộ GD&ĐT cấp phép. Một khi đã đăng ký học chương trình liên kết, thì chương trình phải đảm bảo tính hợp pháp, được cơ quan quản lý nhà nước mà ở đây là Bộ GD&ĐT phê duyệt.

Vì nếu trường học tại Việt Nam liên kết với một cơ sở giáo dục ở quốc gia khác (ĐH đó được kiểm định) nhưng không được Bộ GD&ĐT phê duyệt chương trình thì văn bằng cũng không được công nhận tại Việt Nam.

Theo chuyên gia giáo dục, hiện nay sinh viên theo học ĐH chương trình liên kết khá phổ biến nhưng không phải ai cũng nắm đầy đủ quy định.

Về chương trình, Bộ GD&ĐT đã có Thông tư 07 năm 2025 quy định tổ chức thực hiện liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục giữa cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và nước ngoài.

Trong đó, nếu đào tạo trực tiếp được triển khai tối đa 30% tổng khối lượng chương trình trực tuyến; liên kết đào tạo trực tuyến bảo đảm trên 50% tổng khối lượng chương trình được thực hiện thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến và chỉ áp dụng với trình độ đại học.

Về giảng dạy và học tập, người học tập trung toàn thời gian tại cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hoặc tại cơ sở giáo dục đại học nước ngoài theo kế hoạch trước khi bắt đầu khóa học và tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT về đào tạo trực tuyến. Giảng viên nước ngoài chịu trách nhiệm không ít hơn 25% tổng chương trình liên kết. Quy định này nhằm đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, tránh việc cơ sở giáo dục đào tạo trực tuyến tràn lan, không hiệu quả.

Sau khi được cơ sở giáo dục nước ngoài cấp văn bằng, người học có nhu cầu đề nghị công nhận văn bằng, Bộ GD&ĐT đã giao thẩm quyền cho Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ GD&ĐT công nhận bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương.

Điều kiện ĐH nước ngoài được công nhận tại Việt Nam

Theo Bộ GD&ĐT, Chính phủ đã có các quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó, đối tượng liên kết là cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp ít nhất 5 năm, có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của nước ngoài.

Công khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng cho học sinh, cha mẹ học sinh trên trang thông tin điện tử của nhà trường các thông tin gồm: chương trình giáo dục, kết quả kiểm định, số lượng giáo viên nước ngoài, phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập…

Cơ sở giáo dục đại học tổ chức đào tạo liên kết tại Việt Nam phải được thực hiện tại trụ sở chính và phân hiệu được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo quy định hiện hành, cơ sở giáo dục ĐH có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép thành lập, hoạt động phải có; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; quyết định cho phép thành lập, quyết định cho phép hoạt động.

Đặc biệt, cơ sở giáo dục ĐH nước ngoài đầu tư thành lập phân hiệu tại Việt Nam phải được thành lập và hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, thuộc nhóm 500 cơ sở giáo dục ĐH được xếp thứ hạng cao nhất trong các bảng xếp hạng cơ sở giáo dục ĐH có uy tín trên thế giới của 3 năm gần nhất; có vốn đầu tư tối thiểu 500 tỉ đồng.