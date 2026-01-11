Dự kiến 3 điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2026

TPO - Đại diện Vụ Giáo dục Đại học cho biết, dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học 2026 đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến. Trong đó, có 3 điểm mới tác động trực tiếp tới thí sinh.

Trao đổi với phóng viên, TS Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, dự kiến có 3 điều chỉnh đáng chú ý trong quy chế tuyển sinh đại học năm nay.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025. Ảnh: Như Ý

Thứ nhất, Bộ GD&ĐT đang xin ý kiến các trường để khống chế mỗi thí sinh được đăng kí tối đa 10 nguyện vọng. Từ năm 2025 trở về trước, thí sinh đăng kí không giới hạn nguyện vọng nên có nhiều thí sinh đăng kí tới trăm nguyện vọng.

Thứ hai, dự kiến quy định điểm cộng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế giảm 1 - 2 điểm. Năm 2025, nhiều trường cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ cho thí sinh tới 3 điểm.

Thứ ba, các trường đại học vẫn được tự chủ xác định phương thức xét tuyển, nhưng dự kiến chỉ được áp dụng tối đa 5 phương thức/trường, trừ phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của bộ.

Ngoài ra, ông Hùng cho biết, với khối ngành đào tạo giáo viên, dự kiến thí sinh sẽ không được phép đăng kí tràn lan, mà chỉ được đăng kí ở một số nguyện vọng nhất định để đảm bảo tính tập trung trong quá trình xét tuyển.

Ghi nhận cho thấy, Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong đó, thời gian thi tốt nghiệp diễn ra sớm hơn 2 tuần so với năm 2025. Bộ GD&ĐT cũng dự kiến rút ngắn thời gian xét tốt nghiệp, thủ tục và trình tự phúc khảo; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và chứng nhận kết quả thi được tích hợp chung một văn bản.

Dự kiến Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 được công bố giữa tháng 2 tới.