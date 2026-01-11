Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Dự kiến 3 điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2026

Nghiêm Huê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại diện Vụ Giáo dục Đại học cho biết, dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học 2026 đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến. Trong đó, có 3 điểm mới tác động trực tiếp tới thí sinh.

Trao đổi với phóng viên, TS Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, dự kiến có 3 điều chỉnh đáng chú ý trong quy chế tuyển sinh đại học năm nay.

ny-6759-1215.jpg
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025. Ảnh: Như Ý

Thứ nhất, Bộ GD&ĐT đang xin ý kiến các trường để khống chế mỗi thí sinh được đăng kí tối đa 10 nguyện vọng. Từ năm 2025 trở về trước, thí sinh đăng kí không giới hạn nguyện vọng nên có nhiều thí sinh đăng kí tới trăm nguyện vọng.

Thứ hai, dự kiến quy định điểm cộng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế giảm 1 - 2 điểm. Năm 2025, nhiều trường cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ cho thí sinh tới 3 điểm.

Thứ ba, các trường đại học vẫn được tự chủ xác định phương thức xét tuyển, nhưng dự kiến chỉ được áp dụng tối đa 5 phương thức/trường, trừ phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của bộ.

Ngoài ra, ông Hùng cho biết, với khối ngành đào tạo giáo viên, dự kiến thí sinh sẽ không được phép đăng kí tràn lan, mà chỉ được đăng kí ở một số nguyện vọng nhất định để đảm bảo tính tập trung trong quá trình xét tuyển.

Ghi nhận cho thấy, Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong đó, thời gian thi tốt nghiệp diễn ra sớm hơn 2 tuần so với năm 2025. Bộ GD&ĐT cũng dự kiến rút ngắn thời gian xét tốt nghiệp, thủ tục và trình tự phúc khảo; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và chứng nhận kết quả thi được tích hợp chung một văn bản.

Dự kiến Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 được công bố giữa tháng 2 tới.

Nghiêm Huê
#Tuyển sinh đại học 2026 #Bộ GD&ĐT #Thí sinh #đăng kí nguyện vọng

Xem thêm

Cùng chuyên mục