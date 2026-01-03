Xuất hiện phương thức xét tuyển 'lạ' trong mùa tuyển sinh 2026

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngày 3/1, Trường Đại học Văn Lang công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với nhiều điều chỉnh đáng chú ý. Điểm mới nổi bật là việc bổ sung phương thức xét tuyển Hồ sơ năng lực, nhằm đánh giá thí sinh theo hướng toàn diện, đa chiều, phù hợp tinh thần đổi mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Theo thông báo của nhà trường, phương thức xét tuyển Hồ sơ năng lực được thiết kế như “nhịp cầu chuyển tiếp” từ bậc phổ thông lên đại học, giúp nhận diện rõ hơn sự phù hợp của thí sinh với từng khối ngành đào tạo. Thay vì chỉ dựa vào điểm thi tại một thời điểm, phương thức này xem xét tổng thể quá trình học tập, năng lực cá nhân và định hướng nghề nghiệp của người học.

img-1676.jpg
Xét tuyển Hồ sơ năng lực là phương thức tuyển sinh mới của năm 2026.

Phương thức xét tuyển Hồ sơ năng lực được xây dựng phù hợp với quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm ba cấu phần chính: Quá trình học tập THPT (lớp 10, 11, 12), bài đánh giá cá nhân theo định hướng ngành học – tầm nhìn nghề nghiệp và năng lực ngoại ngữ.

Dự kiến, tỷ trọng đánh giá gồm: học bạ THPT chiếm 60%, bài đánh giá cá nhân 30% và năng lực ngoại ngữ 10%. Trong đó, bài đánh giá cá nhân được thiết kế dựa trên các khảo sát định hướng nghề nghiệp đã được kiểm chứng quốc tế, nhằm xác định mức độ tương thích của thí sinh với ngành học lựa chọn.

Cách tiếp cận này cho phép nhà trường tuyển chọn người học phù hợp theo từng khối ngành đào tạo, gồm: TECH (kỹ thuật – công nghệ), truyền thông, xã hội nhân văn – ngôn ngữ, luật – kinh doanh & quản lý, thiết kế – nghệ thuật, kiến trúc, du lịch và khoa học sức khỏe.

Quy trình đăng ký và đánh giá Hồ sơ năng lực được chuẩn hóa và thực hiện hoàn toàn trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến của nhà trường. Thí sinh đăng ký, thực hiện bài đánh giá cá nhân theo hướng dẫn và theo dõi trạng thái hồ sơ trực tuyến, bảo đảm tính minh bạch và thuận tiện.

Năm 2026, Trường Đại học Văn Lang tuyển sinh 64 ngành đào tạo đại học chính quy và 16 chương trình đào tạo đặc biệt. Thí sinh có thể lựa chọn một trong bảy phương thức xét tuyển, gồm: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ THPT; xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM; thi và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT; xét tuyển kết hợp thi năng khiếu; xét tuyển thẳng; và xét tuyển Hồ sơ năng lực – phương thức mới được áp dụng từ năm 2026.

Theo Trường Đại học Văn Lang, việc bổ sung xét tuyển Hồ sơ năng lực thể hiện nỗ lực đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đầu vào, đồng thời cải thiện trải nghiệm cho thí sinh và phụ huynh trong suốt quá trình tuyển sinh. Thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2026 được cập nhật tại website và fanpage chính thức của nhà trường.

Nguyễn Dũng
#xét tuyển Hồ sơ năng lực #Trường Đại học Văn Lang #công bố #phương án tuyển sinh #đại học chính quy #xét kết quả thi tốt nghiệp THPT #xét học bạ THPT #xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM #thi và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT #xét tuyển kết hợp thi năng khiếu #xét tuyển thẳng

