Bỏ hội đồng trường, ai điều hành trường đại học công lập từ hôm nay?

TPO - Từ hôm nay, ngày 1/1, hội đồng đại học công lập, hội đồng trường đại học công lập chính thức chấm dứt hoạt động. Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường tiếp tục duy trì các hoạt động cho đến khi có hướng dẫn tiếp theo.

Ngày 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục đại học sửa đổi và Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi. Hai luật này quy định kể từ ngày 1/1/2026, hội đồng đại học công lập, hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập kết thúc hoạt động.

Theo quy định, các hội đồng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng phải báo cáo kết quả tiếp nhận bàn giao với cơ quan quản lí trực tiếp hoặc báo cáo Bộ GD&ĐT đối với các cơ sở không có cơ quan quản lí trực tiếp trong thời hạn từ 3-6 tháng.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành công văn về công tác nhân sự tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc bộ trong bối cảnh hội đồng đại học, hội đồng trường kết thúc hoạt động theo quy định.

Phiên họp cuối cùng của Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kì 2025-2030. Ảnh: HUST

Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ kể từ hôm nay tiếp tục thực hiện các hoạt động cho đến khi có hướng dẫn tiếp theo.

Hiệu trưởng, giám đốc và cấp phó tiếp tục thực hiện đầy đủ chức trách cho đến khi có hướng dẫn, quyết định mới. Việc này nhằm bảo đảm hoạt động của các cơ sở giáo dục diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Đối với chủ tịch hội đồng đại học, chủ tịch hội đồng trường đang là bí thư hoặc phó bí thư phụ trách đảng bộ, Bộ GD&ĐT lưu ý việc sắp xếp, bố trí thực hiện theo hướng dẫn của cấp ủy đảng có thẩm quyền và tuân thủ các quy định của Đảng.

Riêng các trường hợp chủ tịch hội đồng trường không giữ chức vụ bí thư, phó bí thư và các trường hợp khác, giám đốc hoặc hiệu trưởng, quyền giám đốc, quyền hiệu trưởng hoặc phụ trách đại học (trường) có trách nhiệm báo cáo Bộ GD&ĐT trước ngày 10/1 để bố trí vị trí công tác phù hợp.

Tại phiên họp cuối cùng của Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kì 2025-2030 vừa tổ chức, GS. Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng đại học chia sẻ Nghị quyết số 71-NQ/TW nhấn mạnh việc bảo đảm quyền tự chủ một cách đầy đủ và toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học; tự chủ nhưng không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Trong giai đoạn tới, khi không còn tổ chức hội đồng đại học, các hoạt động quản trị, điều hành đi đôi với giám sát và trách nhiệm giải trình cần được sớm định hướng một cách rõ nét bằng những khung pháp lí mới.

GS. Lê Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu thích ứng của các cơ sở giáo dục đại học trước bối cảnh mới, Đảng lãnh đạo toàn diện và trực tiếp, việc hình thành các cơ chế hội đồng cố vấn, tư vấn chiến lược, nhằm bù đắp cho những thay đổi về cấu trúc quản trị là cần thiết.