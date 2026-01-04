Nâng bước thủ khoa 2025: Hành trình vươn lên nghịch cảnh của nữ sinh ngành Công tác xã hội

TPO - Từng đứng trước ngã rẽ tưởng chừng phải gác lại giấc mơ đại học vì biến cố gia đình và kinh tế khó khăn, Lê Thị Mỹ Quyền đã chọn cách bước tiếp bằng nghị lực và niềm tin vào con đường học vấn.

Tuổi trẻ bắt đầu từ sự tự lập

Lê Thị Mỹ Quyền, sinh năm 2007, quê Vĩnh Long (Trà Vinh cũ), hiện là sinh viên năm nhất ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Cửu Long. Rời quê để đi học xa, Quyền sớm hiểu rằng cuộc sống xa nhà buộc em phải mạnh mẽ và tự lập hơn từng ngày.

“Xa nhà, em không còn dựa vào ai ngoài chính mình. Em phải cố gắng học tốt hơn, sống kỷ luật hơn và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện để rèn luyện bản thân”, Quyền chia sẻ.

Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2025, Quyền đạt kết quả cao ở phương thức xét học bạ và trúng tuyển vào Trường Đại học Cửu Long - thành quả của nhiều năm nỗ lực không ngừng trong học tập.

Ít ai biết rằng, phía sau cô sinh viên giàu nghị lực ấy là một tuổi thơ nhiều thử thách. Khi còn rất nhỏ, gia đình Quyền trải qua những biến cố lớn khiến cuộc sống đảo chiều, từ đó mọi gánh nặng mưu sinh dồn cả lên vai người mẹ. Những năm Quyền học tiểu học, gia đình có thêm cơ hội sum vầy, cùng nhau vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài lâu khi cha em lâm bệnh nặng. Đến khi gia đình hay tin, bệnh đã ở giai đoạn cuối và không thể cứu chữa.

Mỹ Quyền vẫn luôn phải nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Cha mất khi Quyền mới 13 tuổi, để lại khoảng trống lớn trong lòng cô bé đang tuổi ăn học. “Khi đó, em cảm giác như mọi thứ sụp đổ. Em vừa mất cha, vừa phải tập quen với việc xa mẹ vì mẹ đi làm xa để lo cho cuộc sống và việc học của em”, Quyền nghẹn ngào nhớ lại.

Mẹ Quyền đi Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) làm việc, gửi con gái cho ngoại chăm sóc. Mỗi tháng, bà chắt chiu từng đồng gửi về, chỉ mong con không thua kém bạn bè và được tiếp tục đến trường. Mọi gánh nặng dồn cả lên đôi vai người mẹ mới ngoài 40 tuổi, với đôi tay chai sần vì mưu sinh và mái tóc đã sớm điểm bạc.

“May mắn cho mẹ con em là vẫn còn ông bà ngoại luôn ở bên động viên, dù cuộc sống gia đình còn nhiều thiếu thốn. Từ hè năm lớp 9, em đã bắt đầu đi làm thêm để phụ mẹ. Khi vào năm học, em tự lo được một phần tiền học và bảo hiểm. Mỗi kỳ nghỉ hè, em lại theo mẹ lên Long An làm thêm để dành tiền trang trải việc học. Việc gì cũng cố gắng làm, từ bưng bê, phục vụ,… miễn có thể san sẻ bớt gánh nặng cho mẹ”, Quyền nhớ lại.

Đã có lúc Quyền nghĩ đến việc dừng lại việc học tập. Nhưng rồi em nghĩ mình không chỉ cho bản thân, mà còn vì chữ hiếu với mẹ và ngoại. Em muốn sau này có nghề nghiệp ổn định, trả nợ cho mẹ, sửa lại căn nhà cũ và rước mẹ về phụng dưỡng tuổi già.

“Mùa hè sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, em đi làm suốt hai tháng để kiếm tiền phụ mẹ lo cho việc học. Có lúc em đã nghĩ sẽ đi làm luôn, khi nào có điều kiện rồi mới đi học lại. Nhưng rồi nghe lời ngoại khuyên rằng chỉ có học đại học mới mở ra tương lai tốt hơn, em suy nghĩ rất nhiều. Những lời nói của ngoại khiến em thấm từng câu, từng chữ và quyết định tiếp tục theo đuổi con đường học vấn”- Quyền chia sẻ.

Cô lớp trưởng năng động từ phong trào Đoàn

Không chỉ học tốt, Quyền còn là gương mặt năng nổ trong các hoạt động Đoàn - Hội. Khi còn học THPT, em hoạt động Đoàn tích cực; tham gia Ban chấp hành Đoàn trường; đồng thời là Trưởng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo vệ Môi trường, cùng tập thể CLB đạt giải Nhì cuộc thi Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2024.

Lên đại học, Quyền được tín nhiệm bầu làm Lớp trưởng kiêm Bí thư Đoàn lớp. Em tích cực kết nối, tuyên truyền phong trào, tạo không khí học tập nghiêm túc và đoàn kết trong lớp.

“Em được các bạn tin tưởng giao nhiệm vụ vì luôn cố gắng quản lý lớp tốt, kịp thời hỗ trợ và tuyên truyền các hoạt động phong trào để mọi người cùng tham gia sôi nổi, nhiệt tình. Em luôn tự nhắc mình phải gương mẫu trước, từ học tập đến ý thức rèn luyện, để cùng các bạn xây dựng tập thể lớp đoàn kết. Nhờ vậy, kết quả học tập của lớp luôn ổn định, nghiêm túc và đạt được những điểm số như mong đợi. Trong công tác Đoàn, em nhận ra rằng cần biết lắng nghe, truyền đạt rõ ràng và kịp thời, việc vận động các bạn tham gia hoạt động sẽ trở nên rất hiệu quả”, Mỹ Quyền chia sẻ.

Không chỉ học tốt, Mỹ Quyền còn là gương mặt năng nổ trong các hoạt động Đoàn - Hội.

Biết đến chương trình “Nâng bước thủ khoa 2025” qua sự giới thiệu của các thầy, Quyền mạnh dạn đăng ký với mong muốn có thêm nguồn lực để tiếp tục con đường học tập.

Sau khi tốt nghiệp, Quyền mong muốn được làm việc gần quê nhà để ở bên mẹ và ngoại. Với em, thành công không đo bằng danh vọng, mà bằng việc gia đình được sum vầy, mẹ không còn phải lam lũ với nỗi lo cơm áo.

“Gia đình đối với em là tất cả, niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em”, Quyền chia sẻ.

Từ cô học trò miền quê đến nữ sinh viên năm nhất giàu nghị lực, Lê Thị Mỹ Quyền đang từng ngày viết tiếp hành trình của mình bằng sự bền bỉ, trách nhiệm và lòng biết ơn. Con đường phía trước của Quyền chắc chắn còn nhiều gian nan, nhưng với ý chí đã được tôi luyện từ sớm và sự nâng đỡ từ gia đình, thầy cô, xã hội, cô tin rằng mình đủ vững vàng để bước tiếp. Như chính Quyền chia sẻ, thành công với em không phải là những điều quá lớn lao, mà giản dị là được sống gần người thân, làm việc tử tế và từng bước mang lại cuộc sống đủ đầy, bình yên hơn cho gia đình.