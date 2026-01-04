Nâng bước thủ khoa 2025: Cô sinh viên xin vắng mặt ở lễ trao học bổng vì nhập viện điều trị ung thư

TPO - Ở tuổi mà nhiều bạn bè đồng trang lứa chỉ mới bắt đầu nghĩ đến tương lai, Lưu Ngọc Quỳnh Anh – tân sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu - Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) – đã phải đối diện với một thử thách nghiệt ngã: Căn bệnh nan y ập đến khi em mới 19 tuổi.

Nhưng chính từ ranh giới mong manh giữa nỗi sợ hãi và sự sống ấy, ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của cô gái trẻ đã được tôi luyện, trở thành động lực đưa em bước tiếp, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Quỳnh Anh tự tin vào cuộc sống.

Trong bức tâm thư viết tay gửi chương trình học bổng Nâng bước thủ khoa, Quỳnh Anh nhắc đến câu nói của Nelson Mandela: “Lòng dũng cảm không phải là không sợ hãi, mà là chiến thắng nỗi sợ đó". Với em, đây không phải là một triết lý xa vời, mà là trải nghiệm thật, đau đớn và ám ảnh.

Ngày nhận chẩn đoán mắc ung thư sarcoma phần mềm hiếm gặp, Quỳnh Anh đã rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Nỗi sợ không chỉ đến từ ca phẫu thuật phía trước, mà còn là cảm giác bất lực khi tương lai bỗng chốc trở nên mờ mịt.

"Em từng là một đứa trẻ nhỏ bé, ít nói, sống trong sự chở che của gia đình. Vì thế, cú sốc bệnh tật đến quá sớm khiến em phải trưởng thành nhanh hơn bạn bè cùng trang lứa", Quỳnh Anh kể và tâm sự thêm, giữa những ngày tháng khó khăn ấy, gia đình đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc.

Hình ảnh cha mẹ gác lại mọi công việc, lặng lẽ chờ em trước cửa phòng mổ đã tiếp thêm cho Quỳnh Anh sức mạnh để không buông xuôi. Em hiểu rằng mình không đơn độc trong cuộc chiến sinh tử này.

Hình ảnh Quỳnh Anh khi ở bệnh viện để phẫu thuật lần đầu.

Sau phẫu thuật là chuỗi ngày hồi phục đầy gian nan. Có lúc tưởng như cơ thể suy kiệt, tinh thần chùng xuống, nhưng Quỳnh Anh không cho phép mình gục ngã.

"Em tiếp tục đến trường, duy trì việc học, giữ nhịp sống bình thường nhất có thể. Bệnh tật không khiến em lùi bước, trái lại còn giúp em nhận ra giá trị của sự sống, của tri thức và của những mục tiêu dài hạn. Em học cách trân trọng từng ngày được sống khỏe mạnh, trân trọng tình yêu thương của gia đình và trân trọng chính bản thân mình", Quỳnh Anh kể.

Chính nghị lực ấy đã đưa Quỳnh Anh đến cột mốc đáng tự hào: Trở thành tân sinh viên Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM, với điểm đầu vào thuộc nhóm cao. Đó không chỉ là kết quả của năng lực học tập, mà còn là thành quả của một hành trình bền bỉ vượt lên nghịch cảnh.

Quỳnh Anh ngày càng trân quý cuộc sống hơn sau những biến cố đầu đời.

Đối với Quỳnh Anh, cánh cổng đại học mở ra không đơn thuần là bước ngoặt học vấn, mà là minh chứng cho việc em đã chiến thắng nỗi sợ, chiến thắng bệnh tật và chiến thắng chính mình.

Trong những dòng cuối tâm thư, Quỳnh Anh viết về mong muốn được sống có mục tiêu, biết ơn từng ngày và không ngừng nỗ lực để chăm lo cho sức khỏe, gia đình và tương lai. Học bổng, với em, không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là sự ghi nhận tinh thần, tiếp thêm niềm tin để em vững bước trên con đường phía trước.

Câu chuyện của Lưu Ngọc Quỳnh Anh là minh chứng sống động rằng nghịch cảnh không thể khuất phục được một ý chí mạnh mẽ. Từ bóng tối của bệnh nan y đến ánh sáng của giảng đường đại học, hành trình ấy không chỉ truyền cảm hứng về nghị lực sống, mà còn nhắc nhở rằng: Khi con người dám đối diện và vượt qua nỗi sợ, mọi giới hạn đều có thể bị phá vỡ.