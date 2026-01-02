Đạt điểm tuyệt đối Vòng Sơ loại AIMO nhờ kiên trì theo đuổi mục tiêu

Vòng Sơ loại Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO vừa qua ghi nhận dấu ấn đáng chú ý của học sinh Phan Hoàng Minh khi em đạt điểm số tuyệt đối.

Thành tích này không chỉ phản ánh nỗ lực cá nhân của học sinh mà còn cho thấy định hướng phát triển học thuật nghiêm túc của nhà trường trong việc tạo điều kiện để học sinh tiếp cận các sân chơi học thuật quốc tế.

Em Phan Hoàng Minh cho biết, trước đó em và gia đình đã có quá trình chuẩn bị kiến thức nền tảng cũng như kỹ năng làm bài để dự thi AIMO.

Em Phan Hoàng Minh xuất sắc đạt số điểm tuyệt đối Vòng Sơ loại AIMO.

Tuy nhiên, khi biết bài thi đạt điểm tuyệt đối, Minh thực sự bất ngờ và hạnh phúc vì những nỗ lực của mình đã được ghi nhận. Điều khiến nam sinh tự hào nhất không chỉ là điểm số, mà là việc em đã giữ được sự bình tĩnh và tư duy rõ ràng trong suốt quá trình làm bài Toán bằng tiếng Anh.

"Đây là điều không dễ, bởi đề thi yêu cầu vừa chính xác về mặt Toán học, vừa chặt chẽ trong cách diễn đạt. Kết quả này là động lực để em tiếp tục cố gắng ở các vòng tiếp theo", Hoàng Minh nói.

Nam sinh cũng chia sẻ, trong đề thi, các câu hỏi khó nhất thường nằm ở phần cuối của đề, đòi hỏi thí sinh phải chịu khó tư duy, lập luận nhiều bước và đặc biệt đối với cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á còn phải có khả năng diễn đạt chính xác bằng tiếng Anh.

Với Hoàng Minh, bí quyết làm bài nằm ở chỗ, em dành thời gian đầu giờ giải quyết hết câu dễ. Sau đó, đối với những câu khó, em không vội làm ngay mà đọc kỹ đề, xác định yêu cầu trọng tâm rồi chia bài toán thành từng phần nhỏ. Minh kiểm tra từng bước suy luận trước khi đi đến đáp án cuối cùng để hạn chế sai sót. Cách làm này giúp nam sinh kiểm soát được cả thời gian làm bài lẫn độ chính xác của bài thi.

Hoàng Minh nói thêm, cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á có nhiều thí sinh dự thi, đề thi khá "khoai", thách thức các thí sinh "tay mơ". Do đó, trước khi đăng ký dự thi, em đã có quá trình chuẩn bị gồm: tích lũy kiến thức nền tảng, rèn kỹ năng luyện đề.

"Em luyện tập đều đặn trong thời gian dài, không học dồn vào giai đoạn cuối. Bên cạnh việc giải đề, em dành thời gian đọc tài liệu Toán bằng tiếng Anh để làm quen với thuật ngữ và cách diễn đạt", Hoàng Minh bật mí phương pháp học của mình.

Ngoài ra, học sinh cũng rèn thói quen trình bày lời giải rõ ràng, mạch lạc, vì với các kỳ thi quốc tế, cách trình bày thể hiện rất rõ tư duy của thí sinh. Quan trọng nhất là em cố gắng hiểu bản chất vấn đề, không học theo khuôn mẫu hay mẹo giải nhanh.

So với các cuộc thi khác, điểm khác biệt lớn nhất là Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á đó là yêu cầu thí sinh vừa giải đúng bài toán, vừa phải đọc hiểu và trình bày bằng tiếng Anh. Điều này khiến em phải tập trung cao độ và suy nghĩ kỹ lưỡng hơn trong từng bước làm bài. Em cảm thấy hình thức này giúp mình phát triển đồng thời tư duy logic và khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật, thay vì chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng.

Trước mắt vẫn còn một đợt 3 để thí sinh đăng ký dự thi. Hoàng Minh cho rằng, AIMO là một trải nghiệm rất đáng thử.

"Kết quả quan trọng, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở quá trình rèn luyện. Khi tham gia, các bạn sẽ học được cách tư duy sâu, làm việc nghiêm túc và tự tin hơn khi bước ra những sân chơi học thuật lớn, nơi yêu cầu cao cả về kiến thức lẫn bản lĩnh", em nói.

Lan toả tinh thần học tập nghiêm túc

Thầy Vũ Anh Tuấn, thành viên Ban giám hiệu Trường Liên cấp Ngôi sao Hoàng Mai chia sẻ, nhà trường trân trọng thành tích của học sinh như một minh chứng cho năng lực và sự bền bỉ trong quá trình học tập.

Kết quả không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần học thuật nghiêm túc, chủ động và cầu tiến trong toàn trường. Đây là điều mà nhà trường luôn hướng tới trong định hướng giáo dục lâu dài.

Theo thầy Tuấn, trong chiến lược giáo dục của nhà trường, học sinh tham gia và đạt kết quả tốt ở các sân chơi học thuật quốc tế như AIMO là một phần trong định hướng chiến lược dài hạn. Những sân chơi này giúp học sinh có thêm cơ hội trải nghiệm, rèn luyện tư duy phản biện, khả năng tự học và từng bước làm quen với chuẩn mực học thuật quốc tế.

Quan trọng hơn, học sinh được học cách đối diện với thử thách và trưởng thành từ chính trải nghiệm của mình.

Để tạo điều kiện cho học sinh phát triển tư duy Toán học và năng lực ngoại ngữ, nhà trường đã chú trọng xây dựng chương trình học có chiều sâu, trong đó tăng cường các hoạt động học thuật bằng tiếng Anh và khuyến khích học sinh tiếp cận những hình thức học tập đa dạng. Bên cạnh đó, giáo viên luôn đồng hành, định hướng để học sinh phát triển cân bằng giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ học tập, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình hội nhập sau này.

Cũng theo thầy Tuấn, yếu tố then chốt để học sinh đạt kết quả tốt tại kỳ thi như AIMO cần có sự kết hợp giữa chương trình học bài bản, đội ngũ giáo viên đồng hành sát sao và sự phối hợp tích cực từ phía phụ huynh trong việc tạo điều kiện, động viên học sinh.

Quan trọng hơn cả là bản thân học sinh có động cơ học tập đúng đắn, tinh thần kỷ luật và sự kiên trì theo đuổi mục tiêu.

"Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động bồi dưỡng học thuật, cá nhân hóa lộ trình phát triển cho học sinh và khuyến khích các em tham gia những sân chơi phù hợp với năng lực. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là thành tích trước mắt, mà là giúp học sinh hình thành tư duy học tập lâu dài và năng lực phát triển bền vững trong tương lai", thầy Tuấn nói.