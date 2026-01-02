'Bệ phóng' của hai học viên quân sự

TP - Nguyễn Huy Thành, Đinh Đoàn Xuân Phương là hai cái tên quen thuộc và nổi bật tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Trong lễ tốt nghiệp vừa qua, Thành là thủ khoa toàn khóa, còn Phương là một trong 53 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

7 lần ẵm giải Olympic

Gặp Nguyễn Huy Thành, lớp Vũ khí 1, Đại đội 256A, Tiểu đoàn 2, Học viện Kỹ thuật Quân sự tại lễ tốt nghiệp, chàng lính trẻ chững chạc với chuẩn tác phong quân ngũ khi giao tiếp. Với điểm tổng kết 8,69/10, Huy Thành là thủ khoa tốt nghiệp năm 2025 của Học viện Kỹ thuật quân sự. Thành ghi dấu với 7 lần giành giải nhất, nhì trong các cuộc thi Olympic toàn quốc. Các giải nhất, nhì Olympic cấp toàn quốc, toàn quân mà Huy Thành đạt được ở các lĩnh vực vật lí, cơ học, tiếng Nga, trong đó có 2 giải nhất và 5 giải nhì.

Năm 2024, Huy Thành nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vì có thành tích xuất sắc, được bình chọn là gương mặt trẻ triển vọng toàn quân. Anh cũng được Bộ Quốc phòng, Bộ GD&ĐT, Tổng Cục Chính trị, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Học viện Kỹ thuật Quân sự, trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Từ 2022-2025, Huy Thành đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 3 năm liền đạt danh hiệu “Cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu”, 6 lần đạt học bổng loại A.

Năm 2025, đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu, tính toán thiết kế phương án động lực cho thủy lôi thềm lục địa PM-20”, do Thành chủ trì cùng một học viên khác, đã được xếp loại xuất sắc cấp Học viện.

Để đạt được thành tích này, điều quan trọng nhất là xác định được tư tưởng, kiên định. Trong quá trình học tập, công tác, không ít lần Thành gặp khó khăn, thất bại, cũng có những môn học, cũng có những cuộc thi không như ý. Không lấy đó làm nản chí, Thành luôn xác định rằng, học để phục vụ công tác sau này. Anh phải quyết tâm trong từng môn học, từng cuộc thi.

Môi trường quân đội có đặc thù kỉ luật và chế độ sinh hoạt chặt chẽ, vì vậy Thành phải cân đối thời gian giữa học trên lớp, thi Olympic, nghiên cứu khoa học bên cạnh nhiệm vụ trực gác, hành quân, rèn luyện thể lực. Đơn vị, thầy cô và chỉ huy luôn tạo điều kiện về thời gian cho học viên tham gia Olympic và nghiên cứu khoa học.

Huy Thành là cựu học sinh Trường THPT Lương Tài, Bắc Ninh. Bố Thành là sỹ quan quân đội, mẹ là giáo viên tiếng Anh. Em gái Thành là lưu học sinh quân sự tại Liên bang Nga. Từ nhỏ, Thành đã luôn ước mơ khoác trên mình bộ quân phục, luôn coi kỉ luật là yếu tố quan trọng để cố gắng mỗi ngày. Năm 2020, khi trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự, Thành không ngại ngần chọn chuyên ngành khó - Vũ khí.

Không xuất thân từ trường chuyên, lớp chọn, ban đầu anh đặt mục tiêu phấn đấu đạt loại giỏi của Học viện. Tuy nhiên, bài học “đau thương” là kì thi thể lực đầu tiên trong cuộc đời sinh viên lính không đạt. Lúc đó, Thành rất buồn và lập tức lên kế hoạch rèn luyện thể lực để sao cho đạt được chuẩn đầu ra của học viện. Nhờ quyết tâm, tranh thủ tập luyện mọi lúc mọi nơi nên Thành đã vượt qua đợt thi thể lực kì tiếp theo.

“Cú sốc” tiếp theo chính là môn tiếng Nga, khó nhằn hơn tưởng tượng. Thành lao vào học, không bỏ sót bất kì phần kiến thức nào ở trên lớp. Về nhà, anh làm bài tập, nghe đi nghe lại các đoạn hội thoại hoặc lên mạng xem các video dạy tiếng Nga. Năm 2024, Thành được chọn đi thi và đạt giải nhất cá nhân, nhất đồng đội trong cuộc thi Olympic tiếng Nga toàn quân, đạt 10/10 điểm thi tiếng Nga tốt nghiệp. Huy Thành cũng là học viên đầu tiên của Học viện Kỹ thuật Quân sự sở hữu chứng chỉ tiếng Nga quốc tế TRKI-I (trình độ B1 quốc tế).

Việc lựa chọn ngành học Vũ khí, Thành khẳng định đây là ngành khó, có tính đặc thù bảo mật cao, việc tiếp cận thông tin và thử nghiệm cũng phức tạp. Nhưng từ nhỏ đã đam mê tìm hiểu về vũ khí, trang thiết bị quân sự: súng, pháo, khí tài, tên lửa, xe tăng,… Thành luôn thấy hứng thú. Thời gian tới, Thành mong muốn được tiếp tục công tác tại Học viện Kỹ thuật quân sự, trở thành giảng viên để nghiên cứu, học tập và truyền thụ kiến thức cho các khóa sau.

Từ chối Bách khoa để lựa chọn quân đội

Rạng rỡ với tấm bằng giỏi bên cạnh bố mẹ trong ngày tốt nghiệp, Trung úy Đinh Đoàn Xuân Phương không giấu nổi tự hào. Anh tiếp bước bố, một người lính đang công tác tại quân khu 4, theo con đường binh nghiệp. Con đường đến với Học viện Kỹ thuật quân sự của Xuân Phương được gọi tên bằng chữ “duyên”.

Phương là cựu học sinh chuyên Toán Trường THPT Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình (cũ), từng giành giải Nhì học sinh giỏi Toán quốc gia hai năm liên tiếp lớp 11, 12. Khi học THPT, Phương có 2 lựa chọn: ĐH Bách khoa Hà Nội hoặc một trường quân đội. Thật tình cờ trong một lần ra Học viện Kỹ thuật quân sự tham gia một kì thi, Phương đã bị ngôi trường mê hoặc, dù bố từng cam đoan đủ điều kiện lo cho cậu học Bách khoa, thậm chí hết bậc tiến sĩ.

Đinh Đoàn Xuân Phương (giữa) hạnh phúc bên bố mẹ trong ngày lễ tốt nghiệp

Không ngủ quên trong chiến thắng, ngay từ những ngày đầu bước chân vào Học viện, Phương đã luôn xác định đúng động cơ học tập và rèn luyện; có phương pháp học tập khoa học, sáng tạo, do đó tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào. Năm năm ở Học viện, Phương đều đạt kết quả học tập Giỏi, tích cực tham gia các mô hình Tổ phương pháp học tập, Đôi bạn cùng tiến để giúp đỡ đồng chí, đồng đội.

Đặc biệt, chàng trai này còn có niềm đam mê với các môn học về Toán - Tin. Năm học 2022-2023, Phương đã tham dự kì thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc và đạt được giải Ba. Tại Kì thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc sau đó, Phương đã đạt được tấm Huy chương Vàng và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Năm học 2023-2024, Phương tiếp tục là một trong những gương mặt tích cực, tiêu biểu trong đội tuyển thi Olympic của Học viện với thành tích giải Ba kì thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc, giải Ba kì thi ICPC khu vực miền Bắc, giải Khuyến khích vòng Chung khảo Cuộc thi Attack - Defense Sinh viên với an toàn thông tin…

Đinh Đoàn Xuân Phương nhận thấy, giới trẻ hiện nay có thuận lợi là được tiếp xúc với thông tin trên mạng xã hội rộng mở nhưng điều đó lại đặt ra yêu cầu mỗi người phải có bộ lọc riêng. Mỗi người cần phản ứng có điều kiện tìm cách xác thực thông tin, biết cách lựa chọn những nguồn thông tin có uy tín.

Lựa chọn ngành An toàn thông tin là nguyện vọng và sở trường của Phương. Anh nhận thấy giới trẻ hiện nay có thuận lợi là được tiếp xúc với thông tin trên mạng xã hội rộng mở, nhưng điều đó lại đặt ra yêu cầu mỗi người phải có bộ lọc riêng.

Nhớ lại thời gian qua, Phương không thể quên 2 năm đầu tiên bước chân vào học viện đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, cả nước thực hiện giãn cách xã hội. Trước đây, xa nhà lâu nhất là 10 ngày, lần này, Phương đi biệt 2 năm mới được về. Có những lúc nản lòng nhưng nhờ sự động viên của gia đình, cán bộ trực tiếp quản lí huấn luyện kịp thời, toàn khóa nói chung và Phương nói riêng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguyễn Huy Thành (trái) được vinh danh tại lễ tốt nghiệp

Phương khẳng định, khó khăn chỉ mang tính thời điểm, tiếp tục cố gắng sẽ vượt qua. Phương xây dựng tinh thần sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn gian khổ. Trước câu hỏi, khi học, có bị ảnh hưởng bởi cái bóng quá lớn của bố, Phương khẳng định thời gian đầu từng băn khoăn nhưng sau quá trình học, đã tự khẳng định được bản thân. Áp lực cũng là động lực để phấn đấu, rèn luyện, học tập.

Chuyên ngành An toàn thông tin được coi là ngành nóng hiện nay. Bí quyết học của Phương là tận dụng thời gian trên giảng đường để xin ý kiến thầy cô. Thời gian tự học phải trao đổi với bạn bè giúp anh có nhiều phương pháp, góc nhìn tổng quan hơn. Thời gian tới, Phương ở lại trường để cống hiến, phấn đấu và bước tiếp con đường quân ngũ của bố.