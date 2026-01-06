Nóng: TPHCM chính thức chốt môn thứ ba và bài thi bổ sung tuyển sinh lớp 10

TPO - TPHCM chính thức chốt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 gồm ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, đồng thời quy định bài thi bổ sung đối với thí sinh đăng ký vào lớp chuyên và chương trình tích hợp.

Chiều 6/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM chính thức công bố phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026–2027. Theo đó, kỳ thi sẽ gồm ba môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Toán và Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút mỗi môn, còn Ngoại ngữ là 90 phút.

Bên cạnh ba môn thi chung, những học sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên hoặc chương trình tích hợp sẽ phải tham gia thêm bài thi bổ sung theo quy định riêng.

Việc tổ chức thi, đăng ký dự thi, xét tuyển và các nội dung liên quan sẽ được thực hiện thống nhất theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp do UBND TPHCM phê duyệt và hướng dẫn cụ thể của Sở GD&ĐT.

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Phạm Nguyễn

Trước đó, Sở GD&ĐT TPHCM cũng đã công bố cấu trúc đề thi và đề thi minh họa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 nhằm giúp học sinh chủ động trong quá trình ôn tập.

Dự kiến từ năm học 2026–2027, sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa–Vũng Tàu, công tác tuyển sinh lớp 10 sẽ được tổ chức theo hướng kết hợp cả hai phương thức thi tuyển và xét tuyển để phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực. Trong đó, các trường THPT công lập tiếp tục áp dụng hình thức thi tuyển với ba môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh.

Riêng một số trường THPT công lập tại các khu vực đặc thù sẽ thực hiện xét tuyển. Việc xác định cụ thể các khu vực này vẫn cần tiếp tục được xem xét, đánh giá trên cơ sở nhiều yếu tố liên quan.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, việc kết hợp linh hoạt các phương thức tuyển sinh nhằm bảo đảm sự ổn định, đồng thời tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và các cơ sở giáo dục trong giai đoạn sau hợp nhất ba địa phương.