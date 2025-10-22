TPHCM, Đà Nẵng đã công bố môn thi thứ ba vào lớp 10: Hà Nội đến bao giờ?

TPO - Thời điểm này, Thành phố HCM và Đà Nẵng đã công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Nhiều phụ huynh Hà Nội nóng lòng chờ phương án thi tuyển lớp 10 năm học tới.

Ngày 17/10, Sở GD&ĐT Thành phố HCM công bố ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 năm tới gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Theo Sở này, kỳ thi ổn định về môn thi, cấu trúc đề thi, mức độ đánh giá nhằm giúp nhà trường, giáo viên, phụ huynh, học sinh an tâm giảng dạy và định hướng học tập, ôn tập trong năm học đầu tiên sau khi sáp nhập.

Sáng nay (22/10), Sở GD&ĐT Thành phố HCM tiếp tục công bố đề tham khảo các môn thi để giáo viên, học sinh nắm cấu trúc, độ khó, có định hướng kiến thức, kỹ năng cần thiết khi bước vào cấp THPT, thuận lợi trong ôn tập tiến tới kỳ thi. Năm ngoái, địa phương này cũng thi 3 môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ để tuyển sinh lớp 10.

Phương án tuyển sinh lớp 10 hằng năm luôn được học sinh chờ đợi.

Ngoài hai môn Ngữ văn và Toán, Sở GD&ĐT Thành phố Đà Nẵng cũng đã công bố môn thi thứ ba, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học tới là môn Ngoại ngữ.

Thí sinh có thể lựa chọn dự thi tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật. Đây là năm thứ hai, Đà Nẵng chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.

Bao giờ Hà Nội công bố phương án thi?

Tại Hà Nội, thời điểm này, Sở GD&ĐT Hà Nội chưa có thông tin về việc sẽ công bố phương án thi tuyển lớp 10 năm học tới. Như những năm trước, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ phải xây dựng phương án tuyển sinh đầu cấp, trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt, sau đó mới công bố cho phụ huynh, học sinh, các trường học được biết.

Năm ngoái, Hà Nội công bố môn thi thứ ba kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vào cuối tháng 2 và kỳ thi diễn ra đầu tháng 6/2025.

Tháng 9/2025 vừa qua, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến đề xuất UBND Thành phố tổ chức kỳ thi tuyển lớp 10 muộn hơn năm ngoái. Nguyên nhân là do, Bộ GD&ĐT dự kiến thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 11- 12/6/2026, sớm hơn 2 tuần so với năm 2025.

“Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 do Bộ GD&ĐT ban hành đồng thời tạo điều kiện cho học sinh lớp 9 có thêm thời gian để ôn tập”, ông Cương nói.

Có con học lớp 9, Trường THCS Đại Kim (Hà Nội), anh Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ mong muốn sớm biết phương án thi vào lớp 10 để con vững tâm ôn tập. Ngoài học theo chương trình ở lớp, con đã ôn thi các môn từ lớp 8 chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10. “Năm nay, con học thêm các môn Khoa học tự nhiên để vừa chắc kiến thức nền tảng lên THPT, vừa dự phòng phương án thi có môn tích hợp nên kín lịch cả tuần”, anh Tuấn Anh nói.

Nhiều phụ huynh cho rằng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội năm nào cũng áp lực, căng thẳng vì số lượng học sinh dự thi rất lớn, trong khi tỉ lệ đỗ vào công lập thấp (chỉ hơn 60%). Cạnh tranh gay gắt, học sinh THCS được giáo viên “lên dây cót” tinh thần từ lớp 8, cùng với đó là lịch học thêm dày đặc. Khi chưa có phương án thi, phụ huynh, học sinh càng áp lực, thấp thỏm chờ đợi.

Năm 2025, Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh THCS và THPT trong đó quy định, việc thi tuyển vào lớp 10 THPT sẽ bao gồm 2 môn bắt buộc Toán, Ngữ Văn và môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp). Bài thi thứ ba do Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố lựa chọn, công bố trước 31/3 hằng năm.

Một quy định đáng chú ý của Bộ GD&ĐT là, chọn môn thi thứ ba sẽ không được quá ba năm liên tiếp.

Năm ngoái, Hà Nội và nhiều địa phương chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba, kỳ thi tuyển sinh lớp 10.