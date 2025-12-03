Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

TPHCM tuyển sinh đầu cấp ra sao sau sáp nhập?

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - TPHCM sẽ triển khai tuyển sinh đầu cấp cho năm học 2026-2027 với 4 giai đoạn, áp dụng 100% hình thức tuyển sinh trực tuyến và xét tuyển dựa trên nơi ở hiện tại của học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 được thực hiện theo các mốc thời gian sau:

Giai đoạn 1 (từ 1/1 đến 28/2/2026): Thu thập và thống kê dữ liệu học sinh tại ba khu vực, đánh giá năng lực tiếp nhận của từng trường, đồng thời xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp chi tiết.

Giai đoạn 2 (tháng 2 đến hết tháng 3/2026): Hoàn thiện dự thảo kế hoạch tuyển sinh và lấy ý kiến góp ý trước khi ban hành chính thức trong tháng 3.

Giai đoạn 3 (tháng 3 đến cuối tháng 5/2026): Phổ biến kế hoạch tuyển sinh đến phụ huynh và học sinh, hướng dẫn quy trình đăng ký trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tuyển sinh.

Giai đoạn 4 (tháng 6 đến hết tháng 8/2026): Tổ chức khảo sát tuyển sinh lớp 6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và công bố kết quả.

image.jpg
Học sinh TPHCM trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Năm 2026, 100% địa phương trên địa bàn TPHCM sẽ tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến. Trong đó, sẽ khai thác tiện ích bản đồ GIS, tối ưu hóa mạng lưới trường lớp để phân tuyến hợp lý hơn trên quy mô hiện tại của TP.

Thông tin "nơi ở hiện tại" trong cơ sở dữ liệu của ngành đã được xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia sẽ là tiêu chí chính để xét tuyển vào các lớp đầu cấp. Các phường, xã, đặc khu căn cứ vào hướng dẫn của Sở để xây dựng kế hoạch tuyển sinh riêng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trước đó, Sở GD&ĐT TPHCM đã có những thông tin về kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Đây là năm đầu tiên tổ chức thi lớp 10 sau khi sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Được biết, kỳ thi năm tới sẽ vẫn giữ ổn định 3 môn thi gồm Văn, Toán và Ngoại ngữ. Riêng một số khu vực đặc thù như xã đảo Thạnh An, các trường được xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.

Sau sáp nhập, TPHCM có 490 trường THCS trong và ngoài công lập với hơn 750.000 học sinh. Riêng học sinh lớp 9 năm học 2025 - 2026 ước tính khoảng 150.000 học sinh. Hiện tại, toàn thành phố có gần 300 trường THPT.

Anh Nhàn
#Chuyển đổi số trong tuyển sinh #Tuyển sinh trực tuyến và xét tuyển theo nơi cư trú #Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp 2026 #Ứng dụng hệ thống GIS trong tuyển sinh #Chính sách tuyển sinh sau sáp nhập địa phương #Thực hiện tuyển sinh theo từng giai đoạn #Tối ưu hóa mạng lưới trường lớp #Tiêu chí tuyển sinh dựa trên nơi cư trú #Chuyển đổi quy trình tuyển sinh minh bạch

Xem thêm

Cùng chuyên mục