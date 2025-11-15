Quy định mới của Bộ Công An về tuyển sinh sau đại học

TPO - Từ ngày 6/1/2026, tuyển sinh sau đại học trong công an nhân dân có nhiều thay đổi so với quy định hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vừa ký ban hành Thông tư số 99/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân.

Thí sinh tham gia kì thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức. Ảnh: internet

Trong đó, tuyển sinh sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) có nhiều thay đổi. Thông tư 99 bổ sung, sửa đổi quy định về đối tượng, điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ, như sau: Đối tượng dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ là cán bộ quản lí giáo dục, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên trường Công an nhân dân; Lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên hoặc cán bộ quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc công an đơn vị, địa phương; cán bộ có chức danh cao cấp hoặc tương đương theo quy định của Bộ Công an.

Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ quy định người dự tuyển phải bảo đảm theo quy định của Bộ GD&ĐT tại quy chế tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ và các điều kiện: Tính đến năm dự tuyển không quá 50 tuổi; có thời gian công tác thực tế từ 24 tháng trở lên (không tính thời gian học chương trình đào tạo các trình độ trong Công an nhân dân, thời gian tạm tuyển, thời gian tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân); có bằng thạc sĩ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên thuộc ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ tiến sĩ; phân loại cán bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

Về đối tượng, điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, thông tư sửa đổi, bổ sung đối tượng là cán bộ quản lí giáo dục, giảng viên, giáo viên trường Công an nhân dân; chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên hoặc cán bộ quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy từ cấp đội và tương đương trở lên thuộc công an các đơn vị, địa phương; cán bộ có chức danh từ chuyên viên, nghiên cứu viên trở lên; cán bộ tình báo đã được bổ nhiệm chức danh tình báo viên sơ cấp trở lên; cán bộ của Bộ Quốc phòng có ngạch chức danh từ trợ lí hoặc tương đương trở lên; cán bộ có chức danh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chức danh của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân từ trung cấp hoặc tương đương trở lên.

Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ quy định người dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ GD&ĐT và phải đáp ứng các điều kiện sau: Tính đến năm dự tuyển không quá 45 tuổi; có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; có thời gian công tác thực tế từ 24 tháng trở lên (không tính thời gian học chương trình đào tạo các trình độ trong Công an nhân dân, thời gian tạm tuyển, thời gian tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân). Trường hợp đối tượng là cán bộ quản lí giáo dục, giảng viên, giáo viên trường Công an nhân dân cần có thời gian công tác thực tế từ 12 tháng trở lên; xếp loại cán bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định Cục Đào tạo, Bộ Công an chịu trách nhiệm xây dựng phần mềm tuyển sinh Công an nhân dân liên kết giữa Công an nơi sơ tuyển, trường Công an nhân dân, Cục Đào tạo với phần mềm của Bộ GD&ĐT; chuyển giao phần mềm cho Công an nơi sơ tuyển và trường Công an sử dụng; quản lí và chia sẻ các dữ liệu dùng chung về tuyển sinh trong Công an nhân dân...