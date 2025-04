Thay đổi mới nhất trong tuyển sinh vào các trường công an

TPO - Các trường công an xét tuyển bằng 15 tổ hợp, tăng 8 tổ hợp so với năm ngoái; trong đó môn Tin học, Công nghệ lần đầu xuất hiện.

Tăng gấp đôi tổ hợp xét tuyển vào các trường công an

Năm 2025, 8 trường công an tuyển hơn 2.300 học viên bằng ba phương thức, gồm: tuyển thẳng học sinh đạt giải thi quốc gia và quốc tế theo quy chế của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an; dựa vào kết quả thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét điểm đánh giá với kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Ở phương thức cuối, điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp theo tổ hợp (chiếm 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an (chiếm 60%), cộng điểm ưu tiên, khu vực và điểm thưởng. Công thức này tương tự năm ngoái, nhưng số tổ hợp xét tuyển tăng từ 7 lên thành 15.

Điều này nhằm phù hợp với lứa thí sinh đầu tiên tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Hai môn mới xuất hiện trong các tổ hợp là Công nghệ, Tin học.

Danh sách 15 tổ hợp xét tuyển vào các trường công an năm 2025 như sau:

TT Mã tổ hợp Môn 1 A00 Toán, Lý, Hóa 2 A01 Toán, Lý, Tiếng Anh 3 B00 Toán, Hóa, Sinh 4 B08 Toán, Sinh, Tiếng Anh 5 C00 Văn, Sử, Địa 6 C03 Toán, Văn, Sử 7 D01 Toán, Văn, Tiếng Anh 8 D04 Toán, Văn, Tiếng Trung 9 D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh 10 D09 Toán, Sử, Tiếng Anh 11 D10 Toán, Địa, Tiếng Anh 12 K01 Toán, Tiếng Anh, Tin học 13 K20 Toán, Tiếng Anh, Công nghệ 14 K21 Toán, Văn, Tin học 15 K22 Toán, Văn, Công nghệ

Những điều chỉnh trong năm 2025

Việc tuyển sinh trình độ đại học chính quy vào các học viện, trường Công an Nhân dân năm 2025 về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2024. Tuy nhiên, có một số điều chỉnh nhằm phù hợp với kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018; quy chế tuyển sinh đại học năm 2025 của Bộ GD&ĐT và tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an.

Về phương thức tuyển sinh, năm 2025, Bộ Công an tiếp tục sử dụng 3 phương thức xét tuyển gồm:

Phương thức 1: Tuyển thẳng học sinh giỏi đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Gd&ĐT và quy định của Bộ Công an;

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an;

Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Tuy nhiên, năm nay Bộ Công an có một số điều chỉnh ở Phương thức 2 và Phương thức 3.

Cụ thể như sau: Điều chỉnh Phương thức 2 (tuyển sinh thông qua chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) theo hướng, các học viện, trường CAND không thực hiện tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên như các năm trước đây mà quy đổi tương đương số điểm thí sinh có được thông qua chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (điểm quy đổi sẽ tăng dần tương ứng kết quả thi chứng chỉ của thí sinh).

Mở rộng nguồn tuyển với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp điểm Bài thi đánh giá của Bộ Công an, điều kiện dự tuyển yêu cầu thí sinh có chứng chỉ IELTS (Academic) đạt từ 5.5 trở lên (tương đương bậc B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác có giá trị tương đương; xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại khá trở lên; điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt từ 7,0 điểm trở lên (chứng chỉ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận và không sử dụng phiên bản Home Edition).

Ở Phương thức 3, Bộ Công an điều chỉnh Bài thi đánh giá năm 2025 theo hướng cập nhật thay đổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi tham khảo Bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025 đã được công bố để phù hợp Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm 2025, Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, gồm 4 mã bài thi. Tổng thời gian làm bài 180 phút với hình thức thi viết. Thí sinh chọn 1 trong 4 mã bài thi để dự thi theo thế mạnh của mình.

Điểm xét tuyển vẫn là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỉ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỉ lệ 60%) làm tròn đến 2 chữ số thập phân, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Thí sinh đã đạt điều kiện sơ tuyển, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển về các trường CAND, tham gia bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025, đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào các trường CAND là nguyện vọng 1, đảm bảo điều kiện dự tuyển theo tổ hợp đăng ký, phân vùng tuyển sinh, đảm bảo ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.