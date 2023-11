Bộ Công an tuyển 568 chỉ tiêu đào tạo tại các trường quân đội

TPO - Bộ Công an tuyển 568 chỉ tiêu đối với chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ tại Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc cử đi đào tạo tại 11 trường thuộc Bộ Quốc phòng ở cả 3 trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp.

Thông tin trên được Cục Đào tạo, Bộ Công an đăng tải tại hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo tại các học viện, trường thuộc Bộ Quốc phòng năm 2023. Theo đó, chỉ tiêu cử đào tạo tại các trường thuộc Bộ Quốc phòng là chỉ tiêu tuyển sinh tuyển mới, không trừ vào chỉ tiêu chuyển sang chế độ chuyên nghiệp khi chiến sĩ nghĩa vụ hết thời hạn tại ngũ. Thí sinh trúng tuyển được đào tạo chính quy tại các trường thuộc Bộ Quốc phòng theo hình thức đối đẳng hoặc liên kết. Các thí sinh trúng tuyển, sau khi tốt nghiệp được tính vào biên chế của lực lượng Công an Nhân dân (CAND). Các đơn vị quản lý chiến sĩ nghĩa vụ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo tổ chức đào tạo cho học viên như đối với chiến sĩ nghĩa vụ trúng tuyển các trường CAND; kết thúc khóa học được được xếp lương, phong hàm theo quy định; phân công công tác về các đơn vị gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ theo đúng ngành, chuyên ngành đào tạo đã đăng ký ban đầu để tạo nguồn nhân lực cho các đơn vị. Thời gian nhận hồ sơ: Từ nay đến ngày 20/11 Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp điểm tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và học bạ của thí sinh. Đối tượng: Chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ tại Công an các đơn trên địa phương trong toàn quốc tính đến thời điểm gửi hồ sơ đăng ký dự tuyển tại các học viện, trường thuộc Bộ Quốc phòng. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển: Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định của Bộ Công an về tuyển sinh trong CAND. Trong đó, người dự tuyển cam kết về tiêu chuẩn chính trị của bản thân. Sau khi có kết quả xét tuyển, đơn vị quản lý chiến sĩ nghĩa vụ tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị theo quy định. Nếu phát hiện thí sinh vi phạm cam kết về tiêu chuẩn chính trị thì không công nhận kết quả trúng tuyển và thay thế bằng thí sinh liền kề. Hướng dẫn cũng quy định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với chương trình đào tạo trình độ đại học và ngành Y sĩ đa khoa Trường Cao đẳng Hậu cần I: Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt tổng điểm 3 môn thi từ 15 điểm trở lên. - Trình độ cao đẳng, trung cấp: Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt tổng điểm 3 môn thi từ 12 điểm trở lên. Cục Đào tạo, Bộ Công an cũng cung cấp, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương sử dụng công nghệ thông tin trong xét tuyển. Dữ liệu xét tuyển từ dữ liệu đã được thẩm định của Công an các đơn vị, địa phương sơ tuyển, kết quả thẩm định của Cục Đào tạo và dữ liệu điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Căn cứ nguyện vọng của thí sinh, chỉ tiêu được giao cho từng đối tượng, chỉ tiêu được giao cho từng ngành từng trường, Cục Đào tạo xét tuyển theo tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng. Trên cơ sở danh sách trúng tuyển, Cục Đào tạo, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị và Công an các đơn vị, địa phương ra quyết định cử đi đào tạo và giao quản lý học viên được cử đào tạo tại các trường thuộc Bộ Quốc phòng. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ qua Cục Đào tạo để được hướng dẫn. Vụ học sinh lớp 6 bị quây đánh trong trường: Tạm đình chỉ học, lập hội đồng kỷ luật Đưa giáo viên giỏi về trường vùng ven Khoảng trống trong đào tạo y khoa Nghiêm Huê