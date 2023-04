Tuyển sinh 2023: Những lưu ý đặc biệt khi xét tuyển khối trường Công an, Quân sự

TPO - Năm nay, khối trường Công an, Quân đội có một số điều chỉnh tiêu chí xét tuyển sinh đại học (ĐH) chính quy.

Tại cuộc gặp mặt báo chí giới thiệu về công tác tuyển sinh quân sự 2023 vừa qua, TS Nguyễn Văn Thái, Trưởng ban Thư ký Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng cho biết: Các trường trực thuộc giữ ổn định tuyển sinh như những năm trước. Trong đó, vẫn lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển sinh.

TS Thái đưa ra một số điều chỉnh của Bộ Quốc phòng năm nay khi tổ chức xét tuyển như Học viện Hậu cần tiếp tục tuyển sinh đào tạo ngành Tài chính, Học viện Quân y tuyển sinh đào tạo ngành Dược sĩ, Học viện Phòng không – Không quân tạm dừng đào tạo ngành Kỹ sư Hàng không.

TS Thái cho biết theo quy định của Bộ Quốc phòng, để được đăng ký dự tuyển vào các trường Quân đội, các thí sinh phải đủ điều kiện tiêu chuẩn về 4 nội dung: lý lịch chính trị, độ tuổi, văn hóa và sức khỏe.

Đối với yêu cầu về sức khỏe, ông Thái chia sẻ có 2 nội dung được điều chỉnh so với năm 2022. Đó là thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, dự tuyển vào các trường có chiều cao thấp hơn 2cm so với năm trước. Trong đó thí sinh nam phải đạt chiều cao từ 1,60 m trở lên, nặng 48 kg trở lên; thí sinh nữ phải đạt chiều cao từ 1,52 m trở lên, nặng 46 kg trở lên.

Đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người, các trường được tuyển thí sinh nam đạt chiều cao từ 1,58 m trở lên, nặng 46 kg trở lên; thí sinh nữ phải đạt chiều cao từ 1,52 m trở lên, nặng 44 kg trở lên; các tiêu chuẩn khác thực hiện như đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số nói chung.

Năm 2023, Bộ Công an cũng hạ tiêu chuẩn học lực, chiều cao đối với thí sinh dự tuyển và thí sinh thuộc đối tượng 01 (là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học THPT hoặc trung cấp trên 18 tháng tại khu vực I gồm các xã khu vực I, II, III và xã thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc, miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và diện đầu tư của chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

Theo đó, yêu cầu đối với những thí sinh này có học lực trung bình trở lên theo kết luận học bạ (năm 2022, quy định học lực Khá); có chiều cao đạt từ 1m60 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m55 đến 1m80 đối với nữ (so với năm 2022, giảm 2cm đối với thí sinh nam và 1cm đối với thí sinh nữ).

Ở phương thức xét tuyển thẳng, năm nay, Bộ Công an chỉ tuyển thẳng thí sinh đoạt giải nhất các cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc các cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế (bỏ giải Nhì, giải Ba so với năm 2022). Giải Nhì, giải Ba tuyển thẳng vào hệ trung cấp của các trường Công an nhân dân.

Ở phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế, năm 2023, Bộ Công an bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được phép tuyển thẳng gồm: Tiếng Tây Ban Nha (DELE), tiếng Pháp (DELF C1), tiếng Nga (TRKI 3), Tiếng Đức C1, Tiếng Nhật (JLPT N1), tiếng Hàn (TOPIK II Level 4), tiếng Ý (CELI 4). Điều này nhằm thu hút được những thí sinh có trình độ ngoại ngữ cao, đặc biệt là những ngoại ngữ mà hiện nay Bộ Công an chưa đào tạo được trong các học viện, trường Công an nhân dân.

Nâng cao chất lượng đầu vào

Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục nhà trường, Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ Quốc phòng luôn ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ tuyển dụng từ nhiều nguồn nhưng lớn nhất là lực lượng nhân lực do các trường trực thuộc Bộ đào tạo. Theo ông Oanh, hằng năm, Bộ Quốc phòng có kế hoạch yêu cầu các trường tuyên truyền bảo đảm nguồn tuyển sinh.

Năm nay, Bộ giao chỉ tiêu cho các trường trực thuộc đến các trường THPT tư vấn tuyển sinh tăng lên. Không những thế, Bộ cũng kiểm tra đột xuất xem Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện tại địa phương có trực tiếp đến các trường THPT trên địa bàn để tư vấn hay không.

Đối với công tác tuyển sinh từ năm 2025 trở đi, ông Oanh chia sẻ, năm 2022, Bộ Quốc phòng đã giao Học viện Kỹ thuật Quân sự xây dựng, thí điểm đề án tuyển sinh mới. Năm nay và năm 2024, Bộ giữ ổn định phương thức tuyển sinh như những năm trước.

Từ năm 2025, sẽ thí điểm tổ chức thi đánh giá năng lực do Bộ tổ chức. Năm 2026 sẽ tiến hành từng bước yêu cầu các trường dành một tỷ lệ chỉ tiêu nhất định để xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực này.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, các trường quân sự đào tạo nhiều ngành, trong đó có những ngành rất đặc thù nên đổi mới tuyển sinh cũng phải thận trọng từng bước để đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, nghiêm túc.

Trong khi đó, chia sẻ với học sinh trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội trong chương trình tư vấn tuyển sinh vào các trường Công an năm 2023 vừa được tổ chức, Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho hay bài thi đánh giá của Bộ Công an gồm kiến thức tự nhiên và xã hội; đồng thời áp dụng cả hình thức trắc nghiệm lẫn tự luận là do để trở thành một chiến sĩ công an, nếu chỉ có kiến thức tự nhiên hay xã hội là chưa đủ.

Mặt khác, nghiệp vụ công an ngoài mô tả, ghi nhận hiện trường còn yêu cầu cao ở kỹ năng viết và lập luận. Do vậy, bài thi yêu cầu tổng hòa nhiều phần kiến thức và kỹ năng. Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn cho biết, bài thi đánh giá của Bộ Công an có cấu trúc 80% kiến thức nằm trong chương trình lớp 12 và 20% kiến thức nằm trong lớp 10, lớp 11.

Do vậy thí sinh không cần phải đi ôn luyện ở các lò luyện thi hay có trung tâm ôn luyện. Thí sinh chỉ cần nắm vững kiến thức ở bậc THPT và nắm vững được các dạng thức đề thi sẽ có thể làm tốt bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Cục trưởng Đỗ Anh Tuấn cho biết năm 2022 có một số thí sinh có kết quả thi rất tốt, đủ điểm đỗ vào các trường Công an. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình nhập điểm hoặc lựa chọn sai mã trường đăng ký xét tuyển dẫn đến việc từ đỗ thành trượt. Thí sinh cần lưu ý, nghiên cứu kỹ những quy định của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an để không xảy ra những sai sót đáng tiếc.