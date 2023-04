Học trường Công an, Quân đội có cơ hội du học nước ngoài không?

TPO - Thiếu tướng, PGS. TS Đỗ Anh Tuấn, Bộ Công an cùng Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Oanh, Bộ Quốc phòng vừa lên tiếng giải đáp băn khoăn cho thí sinh khi lo lắng không lựa chọn học trường Công an, Quân đội vì sợ không có cơ hội đi du học.

Chia sẻ với học sinh tại chương trình tư vấn tuyển sinh vào các trường Công an vừa được tổ chức, Thiếu tướng, PGS. TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, Bộ Công an luôn quan tâm đến giáo dục đào tạo để làm sao tuyển được những em yêu ngành, có phẩm chất chính trị tốt, có kỹ năng vào học trong các trường Công an Nhân dân (CAND).

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn cho rằng ở thời nào lực lượng CAND cũng đều có vai trò rất quan trọng. Thiếu tướng cho biết, ông tốt nghiệp đại học và thạc sĩ chuyên ngành điều tra tội phạm tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Trong quá trình học rất cố gắng, thi được học bổng và đi làm nghiên cứu sinh tại Anh. “Học tại các trường công an không có nghĩa sẽ khó khăn trong du học nước ngoài. Bản thân tôi đã được cử đi học tại Anh, Trung Quốc, Nhật Bản. Nên thí sinh có thể yên tâm là không hạn chế du học nước ngoài khi học ở trường CAND”, PGS Đỗ Anh Tuấn nói.

Ông Tuấn cũng chia sẻ năm 2023 là năm thứ 2 Bộ Công an tổ chức bài thi đánh giá. Năm 2022, khi chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá, Bộ Công an đã có bài kiểm tra đánh giá để xem bài thi có phù hợp hay không. Sau đó có chỉnh sửa để phù hợp với yêu cầu của các trường CAND.

Bài thi đánh giá năm 2022 gồm có phần trắc nghiệm và tự luận. Trong đó 7 môn học thi trắc nghiệm tương đương 70 câu hỏi. Môn Ngữ văn và Toán có phần thi tự luận. PGS Đỗ Anh Tuấn lý giải với chiến sĩ công an không chỉ yêu cầu kiến thức tự nhiên mà còn đòi hỏi kiến thức xã hội. Một chiến sĩ CAND nếu chỉ có kiến thức tự nhiên hay xã hội đều không đủ. Do đó bài thi đánh giá của Bộ Công an yêu cầu thí sinh phải có tư duy luận giải để viết vấn đề nào đó.

Năm 2023, bài thi đánh giá của Bộ Công an giữ nguyên dạng thức bài thi như năm 2022. Trong đó, 80% kiến thức nằm ở lớp 12, 20% nằm ở kiến thức lớp 10, 11. Dạng thức này được ông Tuấn khẳng định Bộ Công an giữ ổn định đến năm 2025. Do vậy, học sinh chỉ cần nắm vững kiến thức THPT đặc biệt là lớp 12 là có thể làm tốt bài. Không cần phải luyện thi.

Còn Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường, Phó trưởng ban Tuyển sinh Quân sự, Bộ Quốc phòng cho biết sinh viên học tập tại các trường quân đội đều có cơ hội đi du học ở nước ngoài như Nga và một số nước châu Âu.

Về công tác tuyển sinh, TS Nguyễn Văn Thái, Trưởng ban Thư ký, Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng cho hay Theo quy định của Bộ Quốc phòng, năm 2023 có 17 học viện, trường sĩ quan tuyển sinh 4.297 chỉ tiêu đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ đại học.

Tuyển sinh cao đẳng quân sự, chỉ có Trường Sĩ quan Không quân tuyển sinh 80 chỉ tiêu trong cả nước vào đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật hàng không.

Có 15/17 trường Quân đội tuyển thí sinh trong cả nước (trừ Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2).

Trường Sĩ quan Lục quân 1: Tuyển thí sinh có nơi thường trú từ tỉnh Quảng Bình trở ra phía Bắc. Trường Sĩ quan Lục quân 2: Tuyển thí sinh có nơi thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào phía Nam.

Năm 2023, Học viện Hậu cần tiếp tục tuyển sinh đào tạo ngành Tài chính; Học viện Quân y tuyển sinh đào tạo ngành Dược sĩ; Học viện Phòng không – Không quân tạm dừng đào tạo ngành Kỹ sư Hàng không.

Đánh giá về công tác tuyển sinh các trường quân sự năm 2022, TS Nguyễn Văn Thái cho hay kết quả tuyển sinh sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học đạt 98,69% so với chỉ tiêu. Tuyển sinh đào tạo cao đẳng quân sự đạt 97,50% so với chỉ tiêu.

Các trường hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm 2022, tiêu biểu là Học viện Khoa học quân sự, Học viện Kỹ thuật quân sự, Trường SQ Lục quân 1, Trường SQ Lục quân 2, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường SQ Pháo binh, Trường Sĩ quan Công binh.

Các tỉnh có số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều là Nghệ An (402 thí sinh), Thanh Hóa (313 thí sinh), Hà Tĩnh (193 thí sinh), Quảng Trị (183 thí sinh), Nam Định (169 thí sinh), Gia Lai (157 thí sinh), Thái Bình (146 thí sinh)...