Các trường công an xét tuyển bổ sung chỉ tiêu năm 2024

TPO - Cục Đào tạo của Bộ Công an thông báo tuyển bổ sung 30 chỉ tiêu ở 11 trường công an, với 3 phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng, kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cùng học bạ, kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Theo đó, năm 2024, Bộ Công an xét tuyển bổ sung 30 chỉ tiêu cho 11 trường đại học, cao đẳng khối ngành công an. Danh sách các trường công an tuyển bổ sung gồm: STT Trường Nam Nữ 1 Học viện An ninh Nhân dân 2 1 2 Học viện Cảnh sát Nhân dân 1

3 Học viện Chính trị Công an Nhân dân 1

4 Đại học An ninh Nhân dân 1

5 Đại học Cảnh sát Nhân dân 1

6 Đại học Phòng cháy chữa cháy 1

7 Cao đẳng An ninh Nhân dân I (phía Bắc)

3 8 Cao đẳng An ninh Nhân dân I (phía Nam)

5 9 Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (phía Bắc) 3 3 10 Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (phía Nam) 4

11 Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II (phía Nam)

Thí sinh tham gia xét tuyển bổ sung bảo đảm điều kiện đã tham gia dự tuyển vào công an nhân dân năm 2024 theo từng trường hợp (học sinh THPT, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ, học sinh trường văn hóa, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ) nhưng không trúng tuyển đại học, trung cấp công an nhân dân, không trúng tuyển hoặc chưa nhập học vào các trường ngoài ngành công an. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến trước 17h ngày 23/10 tại công an đơn vị, địa phương đã tiếp nhận hồ sơ dự tuyển lần 1. Công an đơn vị, địa phương gửi hồ sơ, dữ liệu nhu cầu đăng ký về các học viện, trường đại học công an nhân dân. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng, theo thứ tự ưu tiên. Các trường cũng ưu tiên xét tuyển ở các ngành, trường thí sinh dự tuyển lần đầu. Kết quả tuyển bổ sung được công bố sau đó 10 ngày. Trường hợp không có thí sinh trúng tuyển theo ba phương thức trên, các trường sẽ xét tuyển theo điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Điểm này theo thang 100, cộng ưu tiên theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an. Công thức tính điểm: Điểm xét tuyển = Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an + Điểm cộng x 10/3 Trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau: thứ nhất, xét thí sinh có điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu; thứ hai, xét thí sinh có điểm trắc nghiệm bài thi đánh giá của Bộ Công an từ cao xuống thấp đến đủ chi tiêu. Trường hợp xét đến hết tiêu chí trên mà vẫn trượt chỉ tiêu, khi thẩm định phương án điểm, sẽ phối hợp báo cáo Bộ Công an xem xét quyết định.