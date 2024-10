Mỏ vàng 'kỳ lạ' nhất thế giới, nhiều vàng nhưng không phải ai cũng dám vào lấy

icon Nhà Trần

Câu trả lời đúng là đáp án D: Trước đây, người Chăm từng đào sâu vào lòng núi tại mỏ Bồng Miêu, sau đó lợi dụng sức nước của các dòng suối xung quanh để gạn lọc quặng, lấy vàng. Đến thời nhà Nguyễn, các vua kêu gọi những người có kinh nghiệm khai mỏ ra giúp nước. Lúc này, có 5 phương thức tổ chức khai mỏ: do triều đình tổ chức, do thương nhân Hoa Kiều đảm nhiệm, do các tù trưởng dân tộc thiểu số khai thác, do chủ mỏ là người Việt và do nhân dân địa phương tự khai thác sau đó nộp thuế. Ngoài các mỏ kim loại ở phía Bắc, mỏ Bồng Miêu, Quảng Nam cũng được nhà Nguyễn khai thác. Sau khi Pháp đô hộ Việt Nam, năm 1890, thực dân Pháp cho xây nhà máy tại thung lũng Cò Bay để tiếp tục khai thác vàng tại đây.