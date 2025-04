Trường chuyên nào thành lập năm 1896, nhiều lãnh đạo của đất nước từng theo học?

icon Bình Định, Lạng Sơn, Hà Nội

Hà Nội, Bình Định, Biên Hòa

Hà Nội, Lạng Sơn, TP.HCM

Câu trả lời đúng là đáp án A: Cả nước có ba trường THPT chuyên Chu Văn An, thuộc TP Hà Nội, tỉnh Lạng Sơn và Bình Định. THPT Chu Văn An cùng Sơn Tây trở thành trường chuyên từ ngày 15/1/2025, nâng tổng số trường chuyên của Hà Nội lên 4 - nhiều nhất cả nước. Trường THPT chuyên Chu Văn An của tỉnh Lạng Sơn được thành lập năm 1988, tiền thân là lớp Toán đặc biệt của trường Phổ thông cấp III Việt Bắc, sau đổi tên thành trường PTTH chuyên Lạng Sơn. Đến năm 1998, trường đổi tên thành chuyên Chu Văn An và ổn định đến nay. Trường có quy mô khoảng 30 lớp với 1.000 học sinh. Trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Bình Định, được thành lập năm 2016, là trường chuyên thứ hai của tỉnh này. Trường có 24 lớp, mỗi khối có 7 lớp chuyên (Toán, Lý, Hoá, Sinh, Toán - Tin, Văn, Tiếng Anh), tổng học sinh khoảng 900.