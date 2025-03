Tỉnh nào có diện tích lớn nhất Việt Nam từng bị chia tách, hợp nhất?

icon Nghệ An

Câu trả lời đúng là đáp án A: Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, danh xưng Nghệ An xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1030 dưới triều Vua Lý Thái Tông khi nhà vua cho đổi tên gọi Hoan Châu thành châu Nghệ An. Từ đó, danh xưng Nghệ An trở thành tên gọi gần gũi, thân thương gắn liền vào lịch sử hào hùng của dân tộc và tồn tại sâu thẳm trong tâm thức các thế hệ người dân Nghệ An cho tới ngày nay. Vào tháng 11/2020, Nghệ An đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An. Từ cuối năm 1831, vua Minh Mạng cho bỏ các dinh, trấn mà thành lập các tỉnh. Năm 1832 cả nước có 31 tỉnh. Từ đó đến nay, trải qua các biến động, hầu hết các tỉnh đều đã từng bị chia tách, sáp nhập hay đổi tên, trong đó có Nghệ An.