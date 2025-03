Huyện nào rộng nhất Việt Nam nhưng nằm trong danh sách nghèo nhất cả nước?

icon Tương Dương

icon Ba Vì

icon Tam Đảo

Câu trả lời đúng là đáp án A: Tương Dương là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Nghệ An và cũng là huyện có diện tích tự nhiên lớn nhất Việt Nam. Đây là một huyện được UNESCO đưa vào danh sách các địa danh thuộc Khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An. Với diện tích hơn 2.811km2, Tương Dương là địa phương cấp huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Nghệ An và lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, địa phương này cũng nằm trong danh sách 62 huyện nghèo nhất nước.