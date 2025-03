Tỉnh nào thu ngân sách năm 2024 cao nhất cả nước?

icon Hà Nội

icon Nghệ An

icon TP.HCM

Câu trả lời đúng là đáp án B: Tính từ đầu năm đến ngày 15/12/2024, tỉnh Nghệ An có hơn 18.000 xe ôtô được đăng ký mới, đứng thứ ba cả nước, sau TP HCM và Hà Nội, theo thống kê của Công an tỉnh Nghệ An. Trước đó, tỉnh này cũng thuộc nhóm đứng đầu cả nước về số lượng ôtô mua mới, trong ba năm 2021-2023. Hiện, hơn 202.000 ôtô mang biển số Nghệ An.