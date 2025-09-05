Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Sắc màu thổ cẩm trong lễ khai giảng đặc biệt tại Đắk Lắk

Huỳnh Thủy

TPO - Tham dự lễ khai giảng đặc biệt, các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk tự tin khoác lên mình bộ thổ cẩm truyền thống.

tp-25.jpg
tp-46464.jpg
Sáng 5/9, các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.
tp-18.jpg
Đây là năm học đầu tiên ngành giáo dục bước vào giai đoạn mới sau khi tỉnh Đắk Lắk sáp nhập với Phú Yên.
tp-15.jpg
Đắk Lắk là địa phương có 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, tạo nên đa dạng sắc màu.
tp-26.jpg
Vào ngày khai giảng, các em học sinh, với nụ cười rạng rỡ, tự tin khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống thổ cẩm đầy màu sắc.
tp-575.jpg
tp-22.jpg
Theo ghi nhận, tại Trường PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột có 132 em học sinh và 100% học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
tp-322.jpg
Em Đặng Tuyết Nhung (học sinh lớp 9 Trường PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột) chia sẻ, việc mặc váy của người Thái giúp em lan tỏa tình yêu dân tộc và bản sắc văn hóa đến bạn bè và những người xung quanh.
tp-4747.jpg
tp-57575.jpg
Ông Bùi Văn Tiến - Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột, cho biết: Các em học sinh nơi đây không chỉ được rèn chữ mà còn được chăm lo phát triển toàn diện, bao gồm cả văn hóa, thể chất và tinh thần.
17.jpg
tp-11111.jpg
tp-19.jpg
Trường cam kết tạo môi trường học tập tốt nhất để các em có thể phát huy tiềm năng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #khai giảng #học sinh #thổ cẩm #dân tộc

