Sắc màu thổ cẩm trong lễ khai giảng đặc biệt tại Đắk Lắk

TPO - Tham dự lễ khai giảng đặc biệt, các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk tự tin khoác lên mình bộ thổ cẩm truyền thống.
Sáng 5/9, các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.
Theo ghi nhận, tại Trường PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột có 132 em học sinh và 100% học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Ông Bùi Văn Tiến - Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột, cho biết: Các em học sinh nơi đây không chỉ được rèn chữ mà còn được chăm lo phát triển toàn diện, bao gồm cả văn hóa, thể chất và tinh thần.
Trường cam kết tạo môi trường học tập tốt nhất để các em có thể phát huy tiềm năng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.