Cận cảnh suất cơm 30.000 đồng được hỗ trợ của học sinh ngoại thành Hà Nội

Đức Nguyễn Đức Nguyễn

TPO - Trong ngày đầu của năm học mới 2025 - 2026, học sinh Trường Tiểu học Thụy Lâm A (Đông Anh, Hà Nội) đã được thưởng thức suất cơm bán trú giá 30.000 đồng theo Nghị quyết 18/2025 của HĐND TP Hà Nội.

VIDEO: Học sinh tiểu học ở Hà Nội hào hứng với bữa trưa bán trú trong ngày khai giảng.
tp-xephang-6.jpg
Từ 5h30 ngày 5/9, khu nhà ăn Trường Tiểu học Thụy Lâm A đã nhộn nhịp trở lại sau ba tháng hè. Các nhân viên cấp dưỡng tất bật lựa chọn rau củ, thịt cá để sơ chế, chuẩn bị bữa trưa cho học sinh.
tp-xephang-5.jpg
tp-xephang-7.jpg
Cán bộ y tế của trường kiểm tra thực phẩm ngay khi tiếp nhận.
tp-xephang.jpg
tp-xephang-2.jpg
Sau đó, nguyên liệu được chuyển tới khu sơ chế, làm sạch.
xephang-15.jpg
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bếp mới đỏ lửa.
tp-xephang-16.jpg
Khi các món ăn hoàn thiện, từng khay cơm được chia theo khẩu phần quy định cho học sinh tiểu học. Mỗi khay gồm có cơm, món mặn, rau xanh, canh và tráng miệng.
tp-xephang-20.jpg
Khay cơm bán trú tại trường Tiểu học Thụy Lâm A (Đông Anh, Hà Nội) ngày khai giảng năm học 2025 - 2026.
tp-xephang-17.jpg
tp-xephang-18.jpg
tp-xephang-19.jpg
Trước khi phục vụ, nhà bếp lấy và lưu mẫu thức ăn theo quy định, được niêm phong và bảo quản cẩn thận để bảo đảm công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.
tp-xephang-24.jpg
Đến giờ ăn trưa, học sinh tập trung nhận phần cơm tại nhà ăn của trường.
tp-xephang-31.jpg
Các em học sinh hào hứng thưởng thức bữa trưa trong ngày khai giảng.
xephang-30.jpg
Em Lê Huyền Trang (lớp 5A) chia sẻ: “Cơm ở trường rất ngon, giống như cơm mẹ nấu. Năm ngoái em chưa ăn bán trú, nhưng năm nay mẹ đã đăng ký cho em ăn tại trường".
tp-xephang-25.jpg
tp-xephang-32.jpg
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thụy Lâm A - Lê Quốc Hoàn cho biết: “Năm nay, TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18/2025 về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú. Nhờ chính sách này, số lượng phụ huynh đăng ký cho con em ăn bán trú tăng rõ rệt, từ hơn 100 học sinh năm ngoái lên 464 em trong năm học này".
tp-xephang-27.jpg
Về vấn đề an toàn thực phẩm, ông Lê Quốc Hoàn chia sẻ, nhà trường đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp bếp ăn đủ điều kiện, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình từ khâu chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến bảo quản. Mỗi suất ăn đều được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời thực hiện lưu mẫu theo quy định để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.
xephang-23.jpg
Nghị quyết số 18/2025 quy định mức hỗ trợ gồm học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi và các xã thuộc bãi giữa sông Hồng, mức hỗ trợ là 30.000 đồng/học sinh/ngày (hỗ trợ bữa ăn chính). Đối với học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục còn lại tại Hà Nội, mức hỗ trợ là 20.000 đồng/học sinh/ngày (hỗ trợ bữa ăn chính).
tp-xephang-37.jpg
Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho 100% học sinh tiểu học năm học 2025-2026 khoảng 3.063 tỉ đồng.
#học sinh tiểu học #bữa trưa bán trú #khai giảng Hà Nội #trường Thụy Lâm A #hỗ trợ bữa ăn học sinh

