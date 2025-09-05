Cận cảnh suất cơm 30.000 đồng được hỗ trợ của học sinh ngoại thành Hà Nội

TPO - Trong ngày đầu của năm học mới 2025 - 2026, học sinh Trường Tiểu học Thụy Lâm A (Đông Anh, Hà Nội) đã được thưởng thức suất cơm bán trú giá 30.000 đồng theo Nghị quyết 18/2025 của HĐND TP Hà Nội.
Cán bộ y tế của trường kiểm tra thực phẩm ngay khi tiếp nhận.
Sau đó, nguyên liệu được chuyển tới khu sơ chế, làm sạch.
Khi các món ăn hoàn thiện, từng khay cơm được chia theo khẩu phần quy định cho học sinh tiểu học. Mỗi khay gồm có cơm, món mặn, rau xanh, canh và tráng miệng.
Trước khi phục vụ, nhà bếp lấy và lưu mẫu thức ăn theo quy định, được niêm phong và bảo quản cẩn thận để bảo đảm công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.