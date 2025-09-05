Cận cảnh suất cơm 30.000 đồng được hỗ trợ của học sinh ngoại thành Hà Nội

TPO - Trong ngày đầu của năm học mới 2025 - 2026, học sinh Trường Tiểu học Thụy Lâm A (Đông Anh, Hà Nội) đã được thưởng thức suất cơm bán trú giá 30.000 đồng theo Nghị quyết 18/2025 của HĐND TP Hà Nội.