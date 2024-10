Giải thưởng Nobel ra đời do một sự nhầm lẫn từ báo chí?

icon Carolyn R. Bertozzi

Câu trả lời đúng là đáp án C: Marie Cuire là người phụ nữ đầu tiên giành giải Nobel cá nhân ở lĩnh vực Hóa học vào năm 1911, vì phát hiện ra các nguyên tố radium và polonium. Thành tựu của bà đối với khoa học vô cùng to lớn. Bà đã phát triển lý thuyết phóng xạ (phóng xạ là thuật ngữ do bà đặt ra), kỹ thuật để cô lập đồng vị phóng xạ. Và phát hiện ra hai nguyên tố, polonium và radium. Dưới sự chỉ đạo của bà, các nghiên cứu đầu tiên trên thế giới đã được tiến hành nhằm để điều trị các khối u bằng cách sử dụng các đồng vị phóng xạ. Bà thành lập Viện Curie ở Paris và Warsaw, nơi vẫn là trung tâm nghiên cứu y học lớn hiện nay. Trong Thế chiến I, bà đã phát triển các xe X-quang di động. Để cung cấp dịch vụ X-quang cho các bệnh viện dã chiến. Trong lịch sử Nobel bà là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất đoạt hai giải Nobel.