Quốc gia nào hạnh phúc nhất thế giới năm nay?

Câu trả lời đúng là đáp án A: Doanh nghiệp sử dụng lao động tại Phần Lan phải có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo nhiệt độ tại nơi làm duy trì ở mức dưới 28 ° C khi nhiệt độ ngoài trời dưới 25 ° C. Nếu nơi làm việc bạn của trên 28 ° C, bạn có 10 phút giải lao trong trong 1 giờ. Nếu nhiệt độ cao hơn 33 ° C tại nơi làm việc, bạn có 15 phút giải lao trong 1 giờ. Phần Lan rất nhân văn là đây.