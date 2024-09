icon Hồ Emerald

icon Hồ Wedgemount

icon Hồ Maracaibo

Câu trả lời đúng là đáp án C: Hồ Maracaibo ở Venezuela là nơi bị sét đánh nhiều nhất thế giới với trung bình 250 cú sét trên 1 km2 mỗi năm. Trong cao điểm mùa mưa vào tháng 10, hồ Maracaibo có thể hứng 28 cú sét trong 1 phút. Hồ Maracaibo nằm ở tây bắc Venezuela, chảy qua thành phố Maracaibo trước khi đổ ra biển Caribe. Hồ nằm trong một nhánh của dãy Alpes nên ba mặt được bao bọc bởi núi cao. Trong những năm 60 của thế kỷ 20, các nhà khoa học cho rằng do các mỏ urani khu vực hồ này khiến thu hút nhiều sét. Gần đây, một giả thuyết cho biết độ dẫn điện của không khí trên mặt hồ tăng do khí metan giải phóng từ các mỏ dầu bên dưới hồ, dẫn điện của không khí tăng dẫn đến có nhiều sét đánh xuống hồ.