Giá nhà ở đâu đắt đỏ nhất thế giới?

Câu trả lời đúng là đáp án A: Mặc dù đồng Yên yếu hơn nhưng Tokyo vẫn được xếp hạng là thành phố đắt đỏ thứ ba ở châu Á. Seoul có vẻ như sắp bắt kịp Tokyo, dù vậy, thủ đô của Nhật Bản vẫn giữ được vị trí trong top 3 năm nay. Tokyo có giá nhà cao là vì những lý do hoàn toàn khác so với 2 thành phố còn lại. Người nước ngoài không làm tăng giá trị nhà đất tại Nhật Bản. Việc xin thị thực và mua Bất động sản tại đây là một điều khó khăn, vì vậy rất ít người nước ngoài quan tâm đến đầu tư. Bất động sản ở Tokyo có giá ở mức bình thường mà không có bất kỳ sự bùng nổ nào do đầu tư nước ngoài thúc đẩy. Mua một ngôi nhà hoặc căn hộ ở Tokyo có giá tương đương với hầu hết các thành phố khác trên thế giới có mức sống và mức thu nhập tương tự. Bất động sản ở London, New York, Paris và Vienna đều có giá gần bằng Tokyo tính trên mỗi mét vuông. Nhưng bù lại, Nhật Bản có mức sống cao, cơ sở hạ tầng chất lượng tuyệt vời và GDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, mang lại môi trường sống tuyệt vời cho các nhà đầu tư nước ngoài giàu có. Nhìn chung, triển vọng tăng giá vốn khi đầu tư Bất động sản tại Tokyo không cao. Tăng trưởng dân số giảm kết hợp với nền kinh tế đang suy yếu sau đại dịch đồng nghĩa với việc Tokyo sẽ chứng kiến nhu cầu về Bất động sản thấp hơn. Bất kỳ Bất động sản nào mang tính “đầu tư” tại đây khó có thể tăng giá trị nhiều. Tuy nhiên, nếu đánh giá về đầu tư dưới góc độ bảo vệ, an cư và phong cách sống, đây lại là một thị trường cực kỳ phù hợp.