Tên gọi của đất nước Thái Lan trong tiếng Thái nghĩa là gì?

icon Không mặc đồ lót

icon Giẫm lên tiền

icon Lái xe mà cởi trần

icon Tất cả các ý kiến trên

Câu trả lời đúng là đáp án D: Ở Thái, nếu ra khỏi nhà mà không mặc đồ lót, bạn đang vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nhiều khách du lịch khá băn khoăn về cách thức kiểm tra việc thực thi điều luật này. Giẫm lên tiền ở bất kỳ quốc gia nào cũng là điều không hay nhưng nếu bạn làm điều đó ở Thái, nghĩa là bạn đang phạm luật. Đức vua rất được tôn sùng ở Thái, do đó, những tờ tiền in hình Đức vua cũng rất được tôn trọng. Vì thế, nếu nhìn thấy một tờ tiền hay đồng xu rơi ngoài đường, hãy cẩn thận nhặt lên. Sẽ là bất hợp pháp nếu lái xe mà cởi trần ở đây. Do đó các lái xe taxi cũng như tuk tuk ở Thái đều ăn vận khá chỉn chu và lịch sự.