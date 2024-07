Lương của Tổng thống Mỹ hiện nay bao nhiêu?

icon Chủ nhật

Câu trả lời đúng là đáp án C: Luật pháp Mỹ quy định cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra 4 năm một lần, vào năm chẵn, trong ngày thứ ba đầu tiên của tháng 11. Như vậy ngày bầu cử sớm nhất sẽ là ngày 2/11, muộn nhất là ngày 8/11. Cuộc bầu cử năm nay rơi vào ngày 6/11. Trong xã hội hiện đại, đó chỉ là một ngày ngẫu nhiên như những ngày khác trong tuần, nhưng nó lại từng có nhiều ý nghĩa vào những năm 1800. Trong lịch sử những năm đầu mới thành lập nước Mỹ, ngày bầu cử tổng thống được ấn định cho từng bang riêng biệt, và có nhiều ngày bầu cử, nhưng chủ yếu đều rơi vào tháng 11. Lý do ngày bầu cử đều nằm trong tháng 11 rất đơn giản, đó là vì các đại cử tri phải gặp mặt ở các bang vào ngày thứ tư đầu tiên của tháng 12, mà cuộc gặp đó phải diễn ra trước ngày bầu cử 34 ngày, do đó ngày bầu cử phải được tổ chức trong tháng 11. Ngoài ra, việc tổ chức bầu cử trong tháng 11 có ý nghĩa quan trọng với một đất nước nông nghiệp ở thế kỷ 19. Khi đó việc thu hoạch mùa màng đã hoàn tất và mùa đông chưa đến, cử tri sẽ tích cực đi bỏ phiếu hơn. Việc bỏ phiếu tại các bang vào những ngày khác nhau không thành vấn đề lớn hồi những năm 1800. Khi đó truyền thông còn chậm, phải mất đến vài ngày hoặc hàng tuần để biết kết quả nên không có nhiều khác biệt khiến các bang phải tổ chức cùng một ngày.