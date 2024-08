Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất nước ta hiện nay?

icon TP.HCM

Quảng Ninh

Bình Dương

Câu trả lời đúng là đáp án C: Bình Dương là tỉnh có nhiều thành phố nhất Việt Nam hiện nay với 5 thành phố là: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát. Tỉnh lỵ của tỉnh Bình Dương là thành phố Thủ Dầu Một, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 30 km theo đường Quốc lộ 13. Đây là tỉnh có dân số đông thứ 6 trong tổng số 63 tỉnh thành và có tỷ lệ gia tăng dân số cơ học rất cao do có nhiều người nhập cư sinh sống, hơn 50% dân số ở Bình Dương là dân nhập cư. Bình Dương cũng là tỉnh đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam hiện nay có 5 thành phố.