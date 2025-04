Tình tiết mới vụ hình ảnh, tin nhắn nhạy cảm về nữ hiệu trưởng

TPO - Trường Đại học Y Hà Nội có tân Chủ tịch Hội đồng trường; Nữ hiệu trưởng báo công an vì bị ghép ảnh tống tiền 300 triệu; Một số địa phương còn lúng túng khi triển khai thông tư về dạy thêm học thêm;… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Nữ hiệu trưởng báo công an vì bị ghép ảnh tống tiền 300 triệu

Chiều 4/4, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang làm rõ đơn trình báo của một nữ hiệu trưởng trường mầm non thuộc huyện Krông Năng. Người này trình báo về việc bị cắt ghép hình ảnh rồi tống tiền. (xem chi tiết)

Kỷ luật cảnh cáo Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi quy chế làm việc của Đảng ủy trường; thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, quy định về công tác tổ chức, cán bộ; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để nhiều đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật. (xem chi tiết)

Trường Đại học Y Hà Nội có tân Chủ tịch Hội đồng trường

GS.TS.BS Phan Thị Thu Hương - nguyên Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế - giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Hà Nội.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội (1995), thạc sĩ Đại học Libre de Bruxelles, Bỉ (năm 2004) và tiến sĩ Trường Đại học Y tế Công cộng (năm 2013). Bà được đào tạo cao cấp lí luận chính trị và đào tạo nâng cao về quản lí hành chính công tại Đại học Harvard và Đại học Indiana (Hoa Kỳ). Bà tham gia biên soạn nhiều sách và tài liệu phục vụ đào tạo trong lĩnh vực chuyên môn. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT: Một số địa phương còn lúng túng khi triển khai thông tư về dạy thêm học thêm

Sau Thông tư 29 quy định về dạy thêm học thêm có hiệu lực từ ngày 14/2, Bộ GD&ĐT đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 6 tỉnh/thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh một số địa phương triển khai nghiêm túc, vẫn có một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 29. (xem chi tiết)

Xác minh hiệu trưởng mầm non nói giáo viên là ‘gái bao’

Theo phản ánh của giáo viên, nhiều năm qua, bà Lê Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường mầm non Trung Sơn, xã Trung Sơn, huyện Quan Hoá (Thanh Hóa), có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

Cụ thể, nội dung phản ánh nêu, bà Lê Thị Huệ đã đưa tên một người vào danh sách nhân viên nấu ăn của nhà trường, lập khống hồ sơ để rút 12 triệu đồng của nhà nước chi tiêu cá nhân. Bà còn tự ý lấy tủ lạnh, téc nước (tài sản của nhà trường) đem về nhà để sử dụng, gây bức xúc cho giáo viên, phụ huynh học sinh. Đặc biệt, bà Huệ đã xúc phạm danh dự giáo viên trong trường khi nói giáo viên là "gái bao". (xem chi tiết)

TPHCM sẽ tuyển hơn 71.000 học sinh vào lớp 10 công lập

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa cho biết, TPHCM dự kiến có khoảng 78-80% học sinh tốt nghiệp THCS trúng tuyển vào lớp 10 công lập, tương ứng hơn 71.000 học sinh.

Vài ngày tới, Sở sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào từng trường THPT công lập. Điều này đang được cả phụ huynh lẫn học sinh ngóng chờ, bởi chỉ tiêu tuyển sinh sẽ ảnh hưởng đến khả năng trúng tuyển vào các trường THPT công lập của học sinh, đặc biệt ở các quận có mật độ dân cư cao. (xem chi tiết)

Chậm phát đề cho thí sinh thi đánh giá năng lực, Đại học Quốc gia TPHCM lên tiếng nhận trách nhiệm

Hội đồng thi Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM đã thông tin về sự cố 4 thí sinh thi Đánh giá năng lực đợt 1 bị thiệt giờ làm bài ở điểm thi trường Đại học An Giang hôm 30/3.

Theo đó, Hội đồng thi đã tổ chức họp đột xuất để giải quyết khiếu nại của thí sinh. Theo báo cáo từ cụm thi, thí sinh phản ánh rằng cán bộ coi thi phát đề thi chậm, gây ảnh hưởng đến thời gian làm bài. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT công bố danh sách đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2025

Bộ GD&ĐT thông tin, đơn vị đã tổ chức Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025. Kỳ thi năm nay có sự tham gia của 187 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, với 5 môn học: Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tin học. ( xem chi tiết

Giáo viên kiến nghị việc chi trả dạy thừa giờ: Phòng Giáo dục thành phố Vinh nói gì?

Nhiều giáo viên chủ nhiệm ở thành phố Vinh, Nghệ An đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng khi cho rằng thời gian qua việc tính tiết dạy thừa giờ và việc chỉ trả tiền cho những tiết dạy này chưa hợp lý.

Cụ thể, theo nhiều giáo viên, Thông tư 28/2009/TT - BGD ĐT quy định định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết/1 tuần. Tuy nhiên, nếu giáo viên kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác như giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ trưởng tổ chuyên môn được giảm 3 tiết/tuần, thư ký hội đồng trường, giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2 tiết/tuần. (xem chi tiết)