Nữ hiệu trưởng báo công an vì bị ghép ảnh tống tiền 300 triệu

TPO - Một nữ hiệu trưởng ở Đắk Lắk đã trình báo cơ quan công an về việc bị 1 tài khoản mạng xã hội ghép ảnh khỏa thân rồi đòi 300 triệu đồng.

Chiều 4/4, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang làm rõ đơn trình báo của một nữ hiệu trưởng trường mầm non thuộc huyện Krông Năng. Người này trình báo về việc bị cắt ghép hình ảnh rồi tống tiền.

Trước đó, do có nhu cầu mua đất ở TP Hồ Chí Minh, cô giáo này tương tác với 1 tài khoản thường xuyên đăng bán đất. Sau đó, tài khoản này yêu cầu kết bạn qua zalo để gửi vị trí đất.

Khi kết bạn, cô giáo nhận được đường link web lạ yêu cầu đăng nhập nhưng cô không thực hiện. Sau đó bị tài khoản trên đe dọa phải chuyển 300 triệu đồng vì đã có clip nhạy cảm.

Về sau trong hội nhóm có nhiều giáo viên ở huyện Krông Năng bất ngờ xuất hiện thông tin cho rằng cô giáo này có quan hệ bất chính với người đàn ông khác và bị tung ảnh nhạy cảm lên nhóm kín.

Sự việc bị lan truyền nhanh khiến cô giáo bị khủng hoảng tinh thần, phải tìm đến cơ quan chức năng cầu cứu.