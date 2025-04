Gần 80% sinh viên Trường Đại học Ngoại thương tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc

Trong gần 1.300 sinh viên đại học chính quy tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh của Trường Đại học Ngoại thương hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2025, có gần 80% đạt loại giỏi, xuất sắc.

Ngày 6/4, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2025 cho gần 1.300 sinh viên đại học chính quy khóa 60 và các khóa bổ sung tại 2 cơ sở phía Bắc.

Trong số đó, có 32,4% sinh viên đạt kết quả loại xuất sắc, 47% sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi, tổng số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc đạt gần 80%. Các sinh viên tốt nghiệp đợt 1 của năm 2025 đã thể hiện được nỗ lực vượt bậc của mình trong quá trình học tập tại trường, khi phần lớn các em đã hoàn thành chương trình học tập trong vòng 3,5 năm.

Đặc quyền của tuổi trẻ là được phép thử và sai

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ: Các tân cử nhân đã hoàn thành một hành trình dài, đầy thử thách với nỗ lực không ngừng. Khi khoác lên mình chiếc áo cử nhân và nhận tấm bằng tốt nghiệp, đó cũng là lúc các em chính thức bước ra thế giới rộng lớn, sẵn sàng theo đuổi những ước mơ, hoài bão và khát vọng.

"Đừng quên tấm bằng cử nhân này không chỉ là thành quả của riêng các em. Đằng sau mỗi thành công đều có những bóng dáng thầm lặng, đầy yêu thương và cống hiến. Đó là cha mẹ, người thân, những người luôn bên cạnh, dõi theo và yêu thương các em vô điều kiện. Là thầy cô, những người đã dành cả trái tim và tâm huyết để truyền dạy kiến thức, dẫn đường vững chắc cho các em trên con đường tri thức...", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho rằng, đặc quyền của tuổi trẻ là “thử và sai”. Thành công không đến từ những con đường bằng phẳng, mà là kết quả của nhiều phép thử. Ông khuyên sinh viên bước qua vạch an toàn để tự do khám phá, tự do khác biệt, tự do thất bại trên hành trình của mình bởi mỗi thử thách là cơ hội để trưởng thành, mỗi chông gai là bài học để trau dồi tri thức, kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh. Với tinh thần đổi mới, khát khao tìm kiếm những giải pháp sáng tạo và niềm đam mê học hỏi không ngừng, ông Tuấn tin rằng, các tân cử nhân của trường sẽ tự mình khai mở những lối đi riêng, kiến tạo những giá trị bền vững cho tương lai.

Ông cũng chia sẻ trên hành trình chinh phục ước mơ, đừng quên dừng chân ở trạm nghỉ, nơi dành cho bản thân sự yêu thương và chăm sóc, lắng nghe cơ thể và nuôi dưỡng tâm hồn.

Đại diện cho các tân cử nhân tốt nghiệp, sinh viên Trần Thiên Hương - Lớp Anh 02 - K60, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế với điểm GPA 3,98/4,0 và tổng điểm đánh giá kết quả rèn luyện toàn khóa đạt 92,71/100 đã bày tỏ niềm vinh dự khi được đại diện cho các tân cử nhân tốt nghiệp đợt 1 năm 2025 chia sẻ cảm xúc cũng như gửi lời tri ân tới thầy cô và gia đình tại buổi lễ.