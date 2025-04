Ứng dụng công nghệ thực tế ảo, video art, 3D trong lễ kỷ niệm ngày 30/4

TPO - Khu vực diễu binh, diễu hành sẽ có sử dụng công nghệ LED, bố trí hệ thống màn hình theo hình thức sắp đặt, kết hợp công nghệ thực tế ảo, video art, 3D…

UBND TPHCM vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Đối với lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại TPHCM vào sáng 30/4, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với TPHCM khảo sát thực tế và thống nhất ban hành đề án tổ chức.

Trong đó, phần diễu binh gồm 36 khối của lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Phần diễu hành tiếp sau sẽ do TPHCM đảm nhiệm gồm 12 khối diễu hành với hơn 13.000 người tham gia.

Đến nay, TPHCM đã thiết kế các khán đài với 5.260 ghế đại biểu, khán đài A có 1.065 ghế, khán đài B gồm 1.830 ghế, khán đài C gồm 2.360 ghế, sân khấu lễ, khu vực tác nghiệp báo chí, khu vực khối đứng nền, hai trạm điện chính, trung tâm xử lý dữ liệu báo chí, nhà báo chí, khu y tế, xe cứu thương, xe cứu hỏa, cụm nhà vệ sinh di động và trung tâm kỹ thuật…

Cùng với đó, khu vực diễu binh, diễu hành sử dụng công nghệ LED, bố trí hệ thống màn hình theo hình thức sắp đặt, kết hợp công nghệ thực tế ảo, video art, 3D…

Trong quá trình diễu binh, diễu hành, hệ thống sẽ minh họa hình ảnh tư liệu, đồ họa trình chiếu. Các màn hình LED, loa phóng thanh trên các tuyến đường chính, khu vực tập trung đông người được sử dụng để phục vụ người dân theo dõi.

Ngoài các màn hình LED tại khu vực trung tâm, TPHCM lên phương án huy động 22 màn hình LED lớn tại các quận, huyện, TP. Thủ Đức để phục vụ nhu cầu theo dõi trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành, bên cạnh việc xem qua sóng truyền hình và nhiều nền tảng khác.

Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức diễn ra vào 6 giờ 30 ngày 30/4/2025. Cùng thời điểm với lễ kỷ niệm, các lực lượng sẽ xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất.