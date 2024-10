Vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất trên thế giới có tên là gì?

icon Liby

Câu trả lời đúng là đáp án C: Vào lúc 19h ngày 13/4/2017, máy bay Mỹ thả bom GBU-43 xuống tỉnh Nangahar, miền đông Afghanistan. Mục tiêu là hệ thống hầm ngầm và các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Đây là lần đầu tiên loại bom khổng lồ này được Mỹ sử dụng trong thực chiến. GBU-43 Massive Ordnance Air Blast (MOAB), biệt danh "Mẹ của các loại bom" (Mother Of All Bombs), là loại bom thông thường lớn được Mỹ phát triển. Vào thời điểm ra mắt, nó được coi là vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất thế giới. Quả bom được thiết kế để ném từ máy bay C-130 Hercules hoặc MC-130E/H Combat Talon. Mỗi quả MOAB dài 9,1 m, đường kính 1,03 m và nặng 10,3 tấn. Nó được nhồi 8.500 kg thuốc nổ H-6, cho sức nổ tương đương 11 tấn TNT.